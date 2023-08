News Non è la Rai: la protagonista dopo 30anni sgancia la bomba | È scandalo sui retroscena Di Didi Kera - 19

Lo storico programma di Italia1 ha contribuito a far diventare famose diverse donne dello spettacolo di oggi, ma a che prezzo?

Non è la Rai è stata una trasmissione televisiva ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo che ha intrattenuto molti adolescenti degli anni ’90, andando in onda tutti i pomeriggi su Italia1. Il programma era un format divertente ed allegro, dove diverse ragazze di 15 anni ballavano, cantavano ed intrattenevano il loro pubblico.

L’ultima puntata di Non è la Rai è andata in onda il 30 giugno 1995 e molte di quelle adolescenti sono diventate donne famose nel mondo dello spettacolo odierno. Dal programma, infatti, si sono fatti strada volti noti della tv come, ad esempio, Ambra Angiolini, Antonella Elia, Claudia Gerini, Miriana Trevisan, Alessia Mancini e Sabrina Impacciatore.

Qualche mese fa, una ragazza di Non è la Rai, ovvero Laura Colucci, ha rilasciato un’intervista a Today, dove ha parlato della sua esperienza lavorativa con Boncompagni. La Colucci ha affermato che si trattava di un ambiente molto competitivo e ci sono stati anche casi di stalking da parte di alcuni fan del programma.

Pochi giorni prima dell’intervista, Laura ha pubblicato un post su Facebook dove esprimeva la sua esperienza nel programma con parole forti. Infatti, la Colucci ha scritto di aver visto “cose vomitevoli” durante le riprese. Questi commenti hanno spezzato l’incantesimo dello show per adolescenti degli anni ’90.

La confessione di Laura Colucci

L’ex ragazza di Non è la Rai ha anche sostenuto che le sue colleghe sono state costrette a scendere a compromessi per un po’ di visibilità, affermando: “Ho vissuto direttamente storie di ragazze che frequentavo che mi hanno confidato di essere dovute scendere a compromessi per poter emergere”.

Queste confessioni, dopo quasi ben 30 anni dalla fine del programma, hanno sconvolto tutti i fan dello show con il quale sono cresciuti. Poco dopo, è arrivata la smentita di un’altra ex ragazza di Non è la Rai, collega della Colucci.

La smentita di Ilaria Galassi

Le dichiarazioni di Laura Colucci sono state smentite dalle parole di una sua collega del programma. Stiamo parlando di Ilaria Galassi che, durante un’intervista a Fan Page, ha affermato che lei era tra le giovani che guadagnavano di più per essere più in vista delle altre.

Tuttavia, ha sottolineato che non è mai stata costretta a scendere a compromessi, dicendo: “A me non è mai stato proposto niente. Non sono mai scesa a compromessi. Sono sempre stata scelta per la mia simpatia, esuberanza e anche per la bellezza”. Inoltre, Ilaria Galassi ha specificato che non ha mai avuto rapporti sessuali in cambio di lavoro.