Gratta e Vinci: questo trucchetto semplice più farti ricco | Tasche piene di soldi

Gratta e Vinci: questo trucchetto semplice più farti ricco

Sapete che esiste un trucco per riconosce i Gratta e Vinci fortunati? Conoscerlo vi permetterà di non perdere più soldi!

I Gratta e Vinci sono un gioco che appassiona milioni di italiani, perché un solo biglietto vincente può cambiare la propria vita. Bastano pochi euro per mettersi alla prova e tentare la Dea Bendata.

Trovare il biglietto vincente è come cercare l’ago nel pagliaio, soprattutto se non si è a conoscenza di alcuni turchi come quelli che vi sveleremo oggi.

Se farete attenzione a determinate caratteristiche, potete imparare a riconoscere quali sono i Gratta e Vinci fortunati. L’unica accortezza nel gioco d’azzardo è non esagerare: sappiate che il banco ha sempre la meglio sul giocatore.

Come riconoscere un Gratta e Vinci vincente

Quando ci si trova al tabacchi e si decide di comprare un Gratta e Vinci spesso ci si dimentica che esistono moltissimi modelli di gioco tra cui scegliere. Nel gioco d’azzardo regna incertezza, ma fare attenzione ad alcune regole può essere utile a vincere anche solo piccole somme.

Non tutti i giocatori si affidano all’istinto nella scelta del Gratta e Vinci: alcuni hanno individuato delle regole ricorrenti che oggi vi spiegheremo. Sul web ci sono molti tutorial e articoli che spiegano le caratteristiche che un bigliettone deve avere per essere vincente. Secondo quanto riportato in rete, alcune persone hanno vinto grandi somme seguendo queste regole. Non sappiamo se si tratti solo di pura fortuna o semplicemente di coincidenze, ma ecco cosa dovreste osservare prima di acquistare un Gratte e Vinci.

Il segreto svelato dal Monopolio di Stato

Nel gioco d’azzardo non esistono strategie che garantiscano una vincita sicura, ma secondo alcuni esperti giocatori può essere utile trovare un Gratta e Vinci con un errore di produzione, ossia un difetto di stampa. Non tutti coloro che si sono affidati ai “Rari con difetti di stampa” hanno vinto, ma secondo alcuni è lì che si nascondono i biglietti vincenti. Inoltre se il web si sostiene che i Gratta e Vinci con i premi sono quelli che hanno il numero seriale compreso tra 001 e 031. O ancora, ci sarebbero dei simboli neri o delle piccole croci.

Questa notizia è stata smentita dal Monopolio di Stato, Affermando che le vincite legate a questi Gratta e Vinci siano solo una coincidenza. Attenzione, però: il Monopolio ha svelato un trucco del tutto attendibile. Infatti, ha comunicato ai giocatori che esistono tipologie di Gratta e Vinci di gran lunga più fortunate rispetto ad altri.

In sostanza, per alcuni tipi di Gratta e Vinci vengono stampati più biglietti vincenti, quindi si ha più possibilità di battere il banco. Per il “Miliardario Mega”, per esempio, viene stampato un biglietto vincente ogni 3,46. In ogni caso, è bene ricordare che il gioco d’azzardo può creare dipendenza, quindi è meglio tentare la fortuna saltuariamente piuttosto che rimanere con le tasche vuote.