Serie TV Un Posto al Sole: si mette molto male per la protagonista amata | Anticipazioni settembre Di Ambra Ferri - 18

La serie tv Rai Un posto al Sole tornerà presto con nuovi colpi di scena: prende il via un periodo drammatico per la protagonista.

La soap opera di successo in onda su Rai 3 sta tenendo in attesa milioni di fan, ormai dei veri appassionati alla vita dei protagonisti di Palazzo Paladini.

La chiave del successo di Un posto al Sole sono sicuramente gli immancabili colpi di scena che ad ogni puntata aggiungono elementi interessanti alla trama.

La vita degli inquilini di Palazzo Paladini è sempre movimentata e lascia con il fiato sospeso i fan. Ma siete pronti a scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate? Questa volta, Un Posto al Sole potrebbe superare ogni aspettativa.

Un posto al Sole, le anticipazioni

Nei nuovi episodi accadrà anche l’impossibile. Stando alle anticipazioni che circolano in rete sulla serie tv Rai, inizierà un periodo davvero drammatico per una delle protagoniste principali. La donna passerà giorni emotivamente difficili, che la metteranno a dura prova.

Sappiamo che nei prossimi appuntamenti la trama si concentrerà molto sulla vita di Marina e Roberto. Dopo la crisi per via del rapporto tra Roberto e Lara, la loro relazione sembra essere arrivata al punto di non ritorno e tutto fa pensare che i due si lascino definitivamente. Come se non bastasse, la Giordano dovrà affrontare una situazione estremamente difficile.

Marina e Roberto ancora in crisi

Sappiamo che l’imprenditrice ha dubitato sulla paternità di Tommaso nei riguardi di Roberto. Questo ha mandato su tutte le furie l’uomo che, ferito, non ha intenzione di perdonarla per aver mosso un’accusa così grave. Questo è il motivo per cui la Giordano rischierà grosso e la sua relazione con il Ferri potrebbe finire definitivamente. È arrivato il momento per Marina di rifarsi una vita? Nel caso, sarà in grado di accettare questa situazione o attraverserà un periodo drammatico?

Non solo Marina e Roberto, anche le vicende di Nunzio torneranno in primo piano. Il giovane è combattuto per questioni di cuore: si chiede se sia il caso di portare avanti la relazione con Ada o se è meglio metterci un punto. Secondo le anticipazioni ci saranno colpi di scena davvero inaspettati che questa volta potrebbero stupire anche i fan storici della soap opera. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà nella movimentata vita dei personaggi di Un Posto al Sole, che tornerà su Rai 3 il prossimo lunedì 28 agosto.