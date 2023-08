Serie TV Sex Education, la stagione finale: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 5

Con la quarta ed ultima stagione alle porte, ricapitoliamo tutto ciò che sappiamo sulla brillante serie britannica Sex Education 4.

Sex Education ha ridefinito il modo di narrare la sessualità sul piccolo schermo con tutte le sue sfaccettature e peculiarità. Ha cancellato tabù ed ha educato i suoi stessi spettatori ad un approccio più aperto verso gli altri e soprattutto verso sé stessi. Questa sua caratteristica, unita alla formula consolidata del teen drama liceale, ha garantito a Sex Education un successo memorabile nel corso di quattro stagioni.

Ora che la serie sta per giungere a conclusione con la quarta stagione gli appassionati sono più che mai in fremito: come accade spesso nelle serie di questo stampo sono in tanti a chiedersi chi finirà con chi, quale storia d’amore trionferà, quali personaggi raggiungeranno la felicità. È bene quindi ricapitolare tutto ciò che sappiamo e ci aspettiamo su Sex Education Stagione 4.

Le principali storyline di Sex Education 4

Partiamo dai protagonisti assoluti Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey). I due hanno avuto un tira e molla amoroso fin dalla prima stagione ma è solo alla fine della terza che sono riusciti a far combaciare i loro sentimenti ed a confessarli all’altro. Maeve però è partita subito dopo per gli Stati Uniti per usufruire di una borsa di studio ed i due si sono nuovamente allontanati. La maggior parte degli spettatori vorrebbe veder coronare questo amore nel finale.

Otis, nel frattempo, è impegnato insieme a tutti i suoi colleghi studenti di Moordale nel passaggio alla scuola Cavendish. Lì ha incontrato una situazione ben diversa da quella conosciuta a Moordale, ma è deciso a rimettere in piedi la sua clinica di terapia sessuale con l’aiuto dell’eterno amico e braccio destro Eric (Ncuti Gatwa).

Eric, da parte sua, è alle prese con la complicata relazione con Adam (Connor Swindells). Eric sente che la difficoltà di Adam nell’accettare la sua sessualità stia facendo regredire Eric stesso ad uno stadio precedente, ad un momento della sua vita in cui c’era vergogna per sé stesso. Nella terza stagione Eric ha viaggiato in Nigeria ed ha baciato un altro uomo, mentre Adam ha legato con un ex di Eric, Rahim (Sami Outalbali).

Adam è anche in difficoltà per la situazione familiare. Dopo che sua madre Maureen (Samantha Spiro) ha chiesto il divorzio a Michael (Alistair Petrie), i due si sono riavvicinati nel corso della terza stagione, tenendo però tutto nascosto ad Adam. Nell’imminente finale questa famiglia molto poco comunicativa avrà bisogno di tante parole per dirsi tutto ciò che c’è bisogno di tirare fuori e per poter ricominciare daccapo tutti insieme.

La paternità di Joy

In casa Milburn è arrivata la piccola Joy, partorita da Jean (Gillian Anderson) al termine della terza stagione. Siamo sollevati che il parto sia andato bene, ma non conosciamo ancora la paternità della bambina, che a giudicare dalla reazione di Jean nello scoprirla, porterà molti guai. Che si tratti di Jakob (Mikael Persbrandt) o di qualcun altro uomo, ci auguriamo che i Milburn possano trovare stabilità e serenità come famiglia.

Ci sono infine tanti personaggi secondari i cui archi narrativi devono trovare compimento durante il finale. Aimee (Aimee Lou Wood), dopo aver lasciato Steve per concentrarsi appieno su sé stessa, si è iscritta ad un corso di arte; Jackson (Kedar Williams-Stirling) sta cercando di superare la sua cotta per Cal (Dua Saleh) e lo sta facendo aiutato dall’amica e potenziale prospetto amoroso Viv (Chinenye Ezeudu). Tutto questo senza considerare i nuovi personaggi che incontreremo da una parte e dall’altra dell’Atlantico.

Trailer, cast e data di uscita di Sex Education 4

Il trailer per la quarta stagione di Sex Education è stato distribuito il 5 luglio 2023 e ci introduce alle storie narrative discusse sopra.

Oltre ai personaggi già conosciuti già nominati vedremo anche il ritorno di Mimi Keene come Ruby, George Robinson come Isaac Goodwin e Jim Howick come Colin Hendricks. Fra le nuove entrare ci sono invece Dan Levy, Lisa McGrillis, Thaddea Graham, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean, Imani Yahshua, Jodie Turner-Smith, Eshaan Akbar e Marie Reuther.

Sex Education 4 arriverà in streaming su Netflix il 21 settembre 2023.