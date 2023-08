Cinema La scena finale eliminata di Spider-Man: No Way Home ha distrutto MJ Di Federico Del Ferraro - 10

Spider-Man: No Way Home includeva originariamente una scena finale che avrebbe cambiato completamente MJ e Ned Leeds.

Spider-Man: No Way Home ha chiuso la trilogia dedicata alla versione del Marvel Cinematic Universe dell’Arrampicamuri. Questo Spider-Man, interpretato da Tom Holland, ha attraversato le dimensioni, combattuto numerosi antagonisti, conosciuto altri Peter Parker e combattuto al loro fianco presso la Statua della Libertà. Tutto questo è stato sufficiente per rendere No Way Home uno dei film più amati dai fan dei cinefumetti e dai nostalgici del passato, in quanto i due Peter Parker alternativi non erano altri che Tobey Maguire ed Andrew Garfield.

Eppure, la battaglia finale manca di una scena che avrebbe aumentato ancora di più l’epicità del momento e che avrebbe del tutto cambiato il destino di Mary Jane e Ned Leeds (Zendaya e Jacob Batalon), i due fraterni amici di Peter. Questi hanno scoperto la vera identità del loro amico e vi hanno convissuto, ma Doctor Strange ci ha messo una toppa nel finale con un incantesimo che ha completamente cancellato dalla loro memoria non solo Spider-Man, ma anche Peter stesso.

La scena rimossa avrebbe cambiato No Way Home e non solo

Nella scena originale Mary Jane avrebbe partecipato attivamente alla battaglia della Statua della Libertà. Ma come? La ragazza non possiede poteri o artefatti che le garantiscono superpoteri. MJ era infatti equipaggiata con il Mantello della Levitazione di Doctor Strange e grazie ad esso affrontava i supercattivi in compagnia degli Spider-Man. Questa scena fa intuire una scelta – poi scartata – che avrebbe completamente cambiato il destino di MJ.

Se MJ avesse combattuto al fianco di Spider-Man e avesse dimostrato il suo valore, essa non sarebbe più stata una civile a conoscenza dell’identità segreta dell’Uomo Ragno, bensì una quasi-supereroina lei stessa. Entrare a far parte dei ranghi dei supereroi avrebbe significato un futuro da combattente con tutte le memorie al suo posto, ma questa strada non è stata percorsa.

MJ e Ned potrebbe sbloccare i loro ricordi

Il finale di No Way Home sembra dirci che Peter si allontanerà definitivamente da Mary Jane e Ned e non li coinvolgerà di nuovo nella sua vita. Se così fosse i due personaggi non tornerebbero nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Ciononostante, la scena rimossa di cui sopra ci fa speculare sul risveglio delle memorie di MJ e Ned riguardo Peter e tutte le avventure vissute.

Che MJ stesse combattendo insieme a Spider-Man significa che il personaggio avesse degli istinti da supereroi, come dimostrato anche dall’entusiasmo mostrato per la vita nascosta di Peter. Insomma, i due ragazzi amano il mondo dei supereroi e nonostante l’incantesimo di Strange continueranno ad amarlo e forse lo toccheranno nuovamente, risvegliando i ricordi sepolti dall’incantesimo e facendoli tornare nel vivo della narrazione del Marvel Cinematic Universe.