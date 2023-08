Serie TV Agents of S.H.I.E.L.D.: ecco perché è la miglior serie tv di spionaggio dell’universo Marvel Di Giada Massironi - 14

Nell’universo Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. è la miglior serie di spionaggio, in grado di primeggiare anche su Secret Invasion: ecco perché.

Con una narrazione emozionante, personaggi a tutto tondo e colpi di scena inaspettati, Agents of S.H.I.E.L.D. resta in cima alle classifiche delle serie tv di spionaggio più amate di sempre.

La carta vincente è stata mescolare temi tipici del genere con storie ispirate ai fumetti Marvel, che da sempre appassionano persone di tutto il globo. Tradimenti e sacrifici sono al centro delle vite di chi fa dello spionaggio una ragione di vita.

Anche se Secret Invasion ha avuto il suo momento di gloria, esistono una serie di motivi per cui Agents of S.H.I.E.L.D. resta la serie migliore nel suo genere.

La serie tv Marvel migliore di sempre

Agents è la prima serie legata all’universo cinematografico della Marvel: presentata per la prima volta nel 2013, è stata in grado di superare le aspettative, archiviando un successo preannunciato. La serie tv segue le vicende di una squadra di agenti speciali sotto il comando di Phil Coulson (Clark Gregg), che vuole difendere il mondo dalla minaccia dell’ignoto e del soprannaturale. Dopo la Battaglia di New York, infatti, ha dimostrato l’esistenza di creature sovrannaturali, che rappresentano un pericolo per l’umanità. Con la sua squadra di spie provenienti da tutto il mondo, Phil Coulson vuole difendere gli uomini dalle creature soprannaturali grazie a una squadra formata da agenti d’élite.

La svolta nella narrazione è arrivata con il 16esimo e 17esimo episodio, quando la serie tv si è collegata alla trama di Captain America: The Winter Soldier, rimescolando le carte in tavola. Nonostante la narrazione abbia un finale aperto, non ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori: anzi, grazie a questa scelta stilistica, i fan possono sperare in un progetto futuro.

Agents of S.H.I.E.L.D. e Secret Invasion: le differenze

Secret Invasion è una miniserie Marvel creata per Disney+ da Kyle Bradstreet che, per quanto cerchi di gareggiare con Agents of S.H.I.E.L.D., risulta essere sempre in svantaggio. In primis, c’è una differenza sostanziale di episodi: la serie creata Kyle Bradstreet ha prodotto solo sei episodi, contro 136 di Agents. Questo è uno dei motivi per cui nella miniserie i personaggi non sono stati sviluppati quanto si sperava.

Si tratta di due prodotti con potenzialità estremamente differenti, che hanno lo stesso filone narrativo. Inoltre, gli sforzi fatti per mantenere alta la curiosità dello spettatore sono stati vani. Infatti, i numerosi misteri proposti hanno reso difficile comprendere la personalità di alcuni personaggi come G’iah (Emilia Clarke) e Varra (Charlayne Woodard).

Altre storie, come quella di Maria Hill e Talos (Ben Mendelsohn) sono state interrotte da una morte improvvisa, che ha deluso gli spettatori. A differenza di Secret Invasion, Agents of S.H.I.E.L.D. è sempre stata in grado di offrire sorprese interessanti e ben inserite nella trama. Insomma, non ci sono dubbi: la squadra di agenti di Phil Coulson è insuperabile.