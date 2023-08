News Test d’intelligenza: riesci a riconoscere i vip da un solo dettaglio? Scopri se sei un fuoriclasse Di Ambra Ferri - 18

Riesci a riconoscere i personaggi famosi da un solo dettaglio? Mettiti alla prova con questo test e ricollega i volti.

Chi si nasconde dietro il viso? Oggi vi proponiamo tre foto di tre vip famosissime, che sicuramente conoscete.

Le vedete tutti i giorni sui social e spesso compaiono in televisione a farvi compagnia. Sono donne dello spettacolo molto note.

La difficoltà di questo test consiste nel riconoscere la loro identità a partire da un minimo dettaglio del volto. Solo i più attenti e perspicaci riescono a risolverlo. Scopri se sei uno di questi.

Test di intelligenza: a chi appartengono i volti?

Il test di oggi vi metterà a dura prova, perché per risolverlo serve intuito, attenzione e una vista da falco. Dovrai osservare ogni minimo particolare e attribuirlo a un volto noto del nostro paese. È fondamentale avere acutezza visiva e capacità mnemoniche: solo in questo modo potrai arrivare alla soluzione. Prova ad osservare con estrema attenzione gli occhi, il naso e la bocca: riesci a ricollegare i volti?

Se pensi di aver indovinato al primo colpo, complimenti. Sei un vero fuoriclasse, una persona davvero attenta ai dettagli. Questa tua scrupolosità ti porterà lontano nella vita, ma attento a non perdere troppo tempo dietro cose inutili. Se invece non sei riuscito a capire chi sono le tre vip nascoste, allora ecco qualche indizio che potrebbe aiutarti ad arrivare alla soluzione.

La soluzione al test

Gli occhi appartengono a un’affermata attrice di fiction italiane. Si è separata tre anni fa dal marito ed è mamma. La seconda donna, di cui vediamo solo il naso, è un’ex tronista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza in Mediaset la sua carriera ha preso il volo ed è diventata, attrice, conduttrice, oltre che ex concorrente di Tale e Quale Show. La bocca, invece, appartiene al volto un’influencer con milioni di followers che ha partecipato al Grande Fratello e al concorso di bellezza per eccellenza, Miss Italia. Ora hai capito di chi si tratta?

I dettagli nelle foto appartengono a Ilenia Lazzarin, Flora Canto e Giulia Salemi! In particolare, gli occhi sono di Ilaria Lazzarin, il naso di Flora Canto e la bocca appartiene alla Salemi. Le tre donne hanno avuto successo in ruoli diversi, eppure sono conosciutissime e ogni giorno tengono compagnia agli italiani sui social e sul piccolo schermo. Se ti è piaciuto questo quiz e vuoi metterti alla prova con altri, ecco quello che fa per te! Ricorda: più alleni la tua mente, più diventerà facile trovare la soluzione. Puoi diventare un vero campione!