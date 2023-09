Cinema Maestro: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora Di Elisabetta Guglielmi - 16

In anteprima all’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Maestro il prossimo 2 settembre.

Presto in arrivo su Netflix, Maestro è uno dei film più attesi per questo autunno, diretto e interpretato da Bradley Cooper: Maestro.

Ha portato per primo la musica classica nelle trasmissioni televisive ed è stato uno dei compositori americani più influenti. Il suo nome è Leonard Bernstein. Ma quanto conosciamo di questa importante figura di maestro di orchestra?

A ricostruire la sua vita e la sua musica è l’attesissimo biopic diretto e interpretato da Bradley Cooper, intitolato Maestro.

Di seguito riportiamo tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati sulla pellicola presentata in anteprima alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e candidata al Leone d’oro.

Qual è la data di uscita?

Il film verrà presentato in anteprima mondiale il 2 settembre 2023 durante l’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il prossimo 20 dicembre la pellicola sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, dopo essere stato proposto in distribuzione limitata nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 22 novembre.

Maestro: il trailer

Il primo trailer del film, uscito il 15 agosto 2023, fornisce nei suoi quasi tre minuti di durata alcuni dettagli fondamentali del biopic: la pellicola inizierà in bianco e nero per divenire a colori con il susseguirsi delle vicende, che si dispiegheranno tra la prima metà del Novecento fino alla fine degli anni Novanta dello stesso secolo.

Le immagini iniziali del trailer mostrano una scena in bianco e nero che vede Bradley Cooper, nei panni di Leonard Bernstein, insieme a Carey Mulligan, nei panni di Felicia Montealegre. I due sono seduti l’uno accanto all’altra su un prato e stanno parlando spensieratamente.

A questa scena, seguono delle immagini che ripercorrono la storia della coppia. Il trailer termina con un’immagine quasi del tutto identica a quella iniziale, nella quale però la scena è a colori e mostra i personaggi ormai invecchiati di Bernstein e Montealegre.

Qual è la storia vera che ha ispirato il film?

Il film narra la vita del direttore d’orchestra, compositore e pianista statunitense Leonard Bernstein, all’anagrafe Louis Bernstein, nato a Lawrence il 25 agosto del 1918 e morto a New York il 14 ottobre del 1990.

Secondo un sondaggio pubblicato dalla rivista «Classic Voice» nel dicembre 2011, Leonard Bernstein è considerato il secondo più grande direttore d’orchestra di sempre (subito dopo Carlos Kleiber) in una classifica di cento maestri d’orchestra.

Qual è la trama?

Maestro è un film biografico incentrato sulla vita di Leonard Bernstein, nato nel 1918 e morto nel 1990. Nella pellicola agli eventi principali dell’esistenza di Bernstein si affiancheranno i momenti storici fondamentali che si sono susseguiti tra il secondo decennio del Novecento e gli anni Novanta del secolo scorso.

La pellicola metterà in risalto la figura di Bernstein, che oltre ad essere stato uno dei compositori americani più influenti, il primo a portare la musica classica nelle trasmissioni televisive ampliandone il pubblico, è stato anche un attivista contro la guerra in Vietnam e uno dei primi sostenitori dei diritti LGBTQ+.

La trama del film coprirà quindi circa i sette decenni della vita del protagonista, mostrando il progressivo maturare e invecchiare del personaggio. La pellicola, come risulta evidente sin dal trailer, si focalizzerà sul complesso e problematico rapporto tra Leonard Bernstein e la moglie Felicia Montealegre.

Il film proietterà lo spettatore in un lungo viaggio in cui, passando dal bianco e nero ai colori, assisterà alle vicende personali dei due protagonisti inserite nella storia collettiva del Novecento.

Regista, produttore e retroscena

Maestro è diretto da Bradley Cooper, già regista di A Star Is Born (2018), film nel quale è stato anche protagonista e che gli è valso le candidature come miglior attore e come miglior film.

Il film diretto e interpretato da Bradley Cooper ha suscitato sin dall’inizio grande interesse nella critica, tra attesa e controversie.

Una delle polemiche subito sorte in seguito alla diffusione del trailer è relativa al trucco utilizzato per modificare il naso del protagonista in modo da renderlo nell’aspetto simile a una persona ebrea: il trucco è apparso troppo esagerato, come fosse stata una caricatura pregiudiziale a sfondo razzista. La scelta del regista è stata, però, difesa dai figli di Bernstein, che hanno lodato il desiderio di Cooper di assomigliare il più possibile al padre.

Qual è il cast?

Il cast del film vede come protagonista indiscusso Bradley Cooper (nominato agli Oscar per i suoi ruoli in Silver Linings Playbook, in American Hustle, American Sniper e in A Star is Born) nel ruolo del maestro di orchestra Leonardo Bernstein.

Il ruolo della co-protagonista, la moglie di Bernstein Felicia Montealegre, è stato affidato a Carey Mulligan (salita alla ribalta per aver interpretato il ruolo di Kitty Bennet nell’adattamento cinematografico del 2005 Orgoglio e pregiudizio e candidata all’Oscar per le interpretazioni in An Education e Promising Young Woman).

Il cast di Maestro include Maya Hawke (Stranger Things) che vestirà i panni della figlia di Leonard e Felicia, Jamie Bernstein; Sarah Silverman interpreterà il ruolo di Shirley Bernstein, la sorella del protagonista; Matt Bomer in un ruolo sconosciuto; Michael Urie sarà Jerome Robbins; Gideon Glick sarà Tommy Cothran; Miriam Shor sarà Cynthia O’Neal; Alexa Swinton sarà Nina Bernstein.