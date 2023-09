News Stefano De Martino: emergono le foto inedite della madre di cui non si sa quasi nulla | Lavora all’interno del Ministero Di Camilla Conti - 16

Di Stefano De Martino ormai sappiamo praticamente tutto, entrando al centro delle indiscrezioni dopo la relazione con Belen.

Negli ultimi anni De Martino si è costruito nu nome di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo, partito come ballerino di Amici, a oggi è diventato presentatori di programmi di punta sulla rete nazionale, sicuramente gran parte del suo successo è dovuto al suo talento.

Ma è indiscutibile che tutta l’attenzione mediatica intorno alla sua persona sia arrivata dopo aver intrapreso una relazione sentimentale con Belen Rodriguez in seguito al tradimento di Emma Marrone.

A metterlo davanti ai riflettori per la prima volta è stata Maria De Filippi, quando era entrato a far parte del talent Amici davvero da giovanissimo, la sua passione per la danza gli ha permesso di farsi notare proprio per la sua bravura, ma i suoi sogni non si fermavano lì.

Proprio ad amici ha conosciuto Emma Marrone con la quale aveva iniziato una chiacchieratissima relazione sentimentale, ma è stato l’incontro con Belen, sempre nel programma di Maria, che gli ha cambiato la vita. I due si sono innamorati perdutamente scatenando il gossip più frenato. I due si sono poi sposati e hanno avuto un figlio, Santiago. Della vita privata di Stefano conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo della sua famiglia?

Spuntano le immagini della mamma di Stefano De Martino

La vita di De Martino prima della fama non è particolarmente esplorata, quello che conosciamo è stato lui stesso a raccontarlo, rivelando come vivesse in ristrettezze economiche e per pagarsi gli studi di danza andava a lavorare al mercato ortofrutticolo, la sua famiglia lo ha sempre sostenuto e aiutato in tutti i modi, con i genitori, Maria Rosaria ed Enrico e i fratelli Adelaide e Davide ha un rapporto davvero molto profondo.

Le informazioni arrivate raccontano che la passione per la danza Stefano l’ha ereditata proprio dal padre, il quale lo ha sempre sostenuto facendogli prendere lezioni al Broadway Dance Center di New York, per quanto riguarda la carriera di Enrico in questo mondo non è stato rivelato quasi nulla e quanto sia durata.

La mamma di Stefano De Martino, figura istituzionale

Passando proprio alla mamma di Stefano, viene alla luce che Maria Rosaria Scassillo ha lavorato al Ministero della Pubblica Istruzione però non sono mai emersi dettagli specifici su quale fosse la sua mansione, una curiosità che non riesce a essere ancora saziata. A parlare di lei è stato proprio il marito che durante un’intervista ha rivelato che proprio sua moglie rivede tantissimo di suo marito in suo figlio, ma nulla di più.

Quello che risulta assolutamente evidente è quello che emerge dalle foto, in una immagine di famiglia possiamo vedere quanto Stefano abbia preso dalla mamma, almeno a livello estetico, il taglio degli occhi è uguale come anche il naso, l’unico tratto che lo differenza sostanzialmente da tutta la famiglia è la sua altezza, nessuno lo raggiunge.