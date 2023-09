News Gianni Sperti è irriconoscibile: ma come si è conciato? | Nessuno vuole crederci Di Marina Drai - 17

Gianni Sperti di Uomini e Donne sta facendo parlare di sé per un cambio di look drastico che lo ha reso irriconoscibile.

I personaggi televisivi non perdono occasione per lasciare a bocca aperta i fan con rivelazioni più o meno inaspettate. Una delle più recenti è stata quella di Gianni Sperti, opinionista ormai storico di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che mira a creare nuove coppie.

A breve ricomincerà la nuova stagione del programma e il pubblico non vede l’ora di conoscere i nuovi tronisti e troniste e i pretendenti alla loro corte. Ovviamente la trasmissione è resa unica non solo dai concorrenti, ma anche e soprattutto dagli opinionisti che commentano le scelte dei partecipanti, spesso senza mezze misure.

Sperti è molto amato per la sua schiettezza e ha un seguito nutrito di follower su Instagram, dove pubblica spesso post ma soprattutto storie per mettersi in contatto coi propri fan.

Proprio in una di queste storie l’opinionista ha voluto mostrare un lato poco conosciuto di sé, stupendo tutti quanti: nessuno si aspettava che Sperti avrebbe sfoggiato un look simile.

Gianni Sperti, la sua vita

Gianni Sperti è un ex ballerino e oggi è un opinionista televisivo italiano. È nato a Manduria, in Puglia, il 12 aprile 1973 e Ha iniziato a studiare danza fin da giovanissimo, specializzandosi in rock acrobatico. Nel 1995, dopo un provino, ha debuttato in televisione partecipando al corpo di ballo del programma estivo di Canale 5 La sai l’ultima? VIP. Nel corso della sua carriera, ha lavorato come ballerino in numerose trasmissioni di Canale 5, tra cui Amici, Buona Domenica, Stelle sull’acqua e La talpa.

Il vero successo però è arrivato nel 2003, quando è diventato opinionista del programma Uomini e Donne, ruolo che ricopre ancora oggi. Sperti è noto per il suo carattere forte e diretto che spesso si scontra con quello di Tina Cipollari, sua collega opinionista, anche lei dalla personalità molto forte. I due in fondo si vogliono bene e sono diventati una delle coppie più iconiche della televisione italiana.

Un cambiamento incredibile

Lo scorso maggio Sperti ha condiviso una foto che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta, mostrandosi con un look che in pochi conoscevano: l’opinionista ha condiviso una sua foto di quando era piccolo, rivelando a tutti che era biondo. Il suo colore naturale non è quindi il nero, come siamo abituato a vederlo ormai da diversi anni.

Durante le varie edizioni del programma l’uomo ha sempre variato i suoi look, ma nessuno avrebbe mai pensato che in realtà Sperti avesse i capelli così chiari. Quel bambino che oggi è diventato un opinionista tanto amato sembra molto lontano dalla sua versione adulta che conosciamo bene. Chissà se allora si immaginava di diventare così famoso in televisione e di avere una carriera tanto ricca e soddisfacente!