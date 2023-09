News Attacco violento a Serena Bortone: “Spero la facciano fuori” | Questo è troppo Di Camilla Conti - 19

Non c’è tregua per Serena Bortone, le parole violente arrivano come un fulmine e feriscono. Fatta fuori senza ritegno.

Un periodo non troppo semplice quello passato da Serena Bortone che è stata cacciata in modo brusco dalla Rai perché considerata ‘troppo inclusiva’, queste le parole di Giuseppe Candela che su Dagospia ha parlato a proposito della situazione oltre alla nuova conduzione del programma precedentemente di Massimo Gramellini su La7.

Serena è pronta quindi al suo nuovo debutto del 23 settembre nuovamente su Rai 3 in quello che non si chiamerà più “Le Parole”, ma sarà un programma con un aspetto differente, per lei ovviamente è una pesante retrocessione, visto che con ‘Oggi è un altro giorno’ si era imposta nel panorama televisivo con ascolti record. Infatti, il suo addio era stato caratterizzato dalla polemica, con parole forti e taglienti.

Per Serena, però, non sono mancati anche gli attacchi pesanti e particolarmente violenti, come il personaggio noto che spesso appariva proprio in “Oggi è un altro giorno” non si è risparmiato nell’inveire contro la conduttrice, soprattutto in seguito a un episodio a dir poco increscioso.

Si tratta proprio di Memo Remigi che torna sotto le luci della ribalta con un’iniziativa che ha sollevato non poche polemiche, il cantante di Erba collaborava con il programma della Bortone con parentesi musicali nello stile del piano bar, ma dopo l’indebito palleggiamento in diretta della collega Jessica Morlacchi ha perso il suo spazio in televisione.

Serena Bortone e l’attacco violento da parte di un fan

Per quanto Serena Bortone al tempo dell’accadimento non fosse pienamente a conoscenza dei dettagli, dopo il polverone mediatico che ha travolto Remigi, si è vista costretta ad allontanarlo dal programma, soprattutto dopo le direttive stringenti dei piani alti Rai che non potevano esimersi dal condannare pubblicamente il gesto ingiustificabile, il cantante lombardo è stato così travolto da una pesante gogna mediatica, ma ha deciso di reagire raccontando tutto in un libro di memorie “Sapessi com’è strano”.

Nel libro Remigi racconta della sua lunga carriera e del percorso che lo ha portato fino a oggi, tra alti e bassi ma sempre con grande spirito di voglia di fare, sono infatti molti i suoi successi nella discografia come per esempio, ‘Innamorati a Milano’, probabilmente il suo brano più iconico. Ma lo stesso Remigi ci tiene a far presente che si tratta solo di un granello nella sua lunga carriera. Sul suo profilo Instagram ringrazia sentitamente i fan con un messaggio toccante: “Ringrazio tutti quelli che mi mandano una foto del mio libro come prova di acquisto. Siete in tanti, ma non esagerate! Potrei anche montarmi la testa!“.

La violenza verso Serena Bortone ingiustificata

Molti fan di Remigi si sono riversati sui social per condividere la loro vicinanza al musicista italiano che negli ultimi mesi ha visto la sua carriera appesa sul filo di un rasoio, molti hanno commentato l’uscita del suo libro con parole di supporto, come si legge, qualcuno esulta per la sua ‘rivincita’.

Mentre altri, molto meno garbati, attaccano violentemente Serena Bortone per essere semplicemente stata la portavoce dei piani alti di Rai con il compito ingrato di dover comunicare ufficialmente l’allontanamento di Memo. Così con parole forti commentano: “Speriamo chiuda il programma della Bortone”, oppure in un altro commento si legge: “Donna arrogante e ridicola! A Memo tutto il mio sostegno e affetto!”, Serena è stata fatta fuori violentemente proprio dai fan di Remigi per aver svolto il suo lavoro.