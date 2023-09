News Giorgio Mastrota: “Momenti difficili” periodo devastante, troppo dolore | La colpa è sua Di Mia Lonigro - 19

Giorgio Mastrota si confessa in televisione: a lasciare l’uomo è stata Natalia Estrada. Ecco il racconto della difficile separazione.

Giorgio Mastrota è un personaggio televisivo conosciuto soprattutto per le televendite. In effetti, la sua fama è dovuta a questo particolare format che lo ha reso una vera e propria celebrità a livello nazionale.

Ogni giorno, infatti, l’uomo entra nelle case degli italiani tramite il mezzo televisivo: in quanto persona di fiducia chi è a casa si sente più sicuro nel comprare tutto ciò che Mastrota presenta. Dai materassi alle pentole Giorgio è diventato davvero il Re delle televendite.

Tuttavia, il presentatore non è solo noto per l’aspetto professionale: Mastrota, infatti, ha avuto una lunga relazione con Natalia Estrada showgirl molto in voga tra gli anni 90 e 2000 anche per aver preso parte al film Il Ciclone diretto da Leonardo Pieraccione.

Insieme hanno avuto una figlia anche lei di nome Natalia che qualche anno fa li ha resi nonni per la prima volta. Durante un’intervista rilasciata nella trasmissione Oggi è un altro giorno, programma in onda nella scorsa stagione televisiva e condotto da Serena Bortone, Mastrota mette finalmente in chiaro cosa è successo con bella Natalia Estrada.

L’intervista di Giorgio Mastrota

La loro relazione è stata per lungo tempo sotto i riflettori ma non da subito è stato reso noto chi avesse interrotto definitivamente il rapporto. “È stata lei. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici”. “Ci eravamo distratti” ha, però, dichiarato Giorgio Mastrota ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Una riflessione sulla fine della storia con Natalia che era stata già affrontata in un’intervista con Mia Ceran nel suo show “Nei tuoi panni” dove l’uomo aveva confessato: “Abbiamo dato vita a una figlia meravigliosa, che porta il nome della mamma. Io con Natalia ho passato dei momenti meravigliosi. Certo, subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al Tg5 diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe quella bolla alla fine è scoppiata”.

L’amore e le televendite

Giorgio Mastrota ha ricordato il momento in cui si è innamorato dell’attrice spagnola: “Era bellissima. A colpo d’occhio, sono arrivato lì, c’erano le prove per questa trasmissione. C’era questa ragazza mora, spagnola, travolgente. Fisicamente sono rimasto molto colpito”. Insomma, una passione incredibile che è culminata con una figlia ma che una volta finita lo ha lasciato a pezzi.

A salvarlo sicuramente il lavoro e le televendite delle quali Mastrota ne parla in questi termini: “Il momento più complicato l’ho affrontato dopo la separazione. In televisione fai in fretta a passare da 100 a 2, non ci sono mezze misure. Ho accusato un po’ il colpo, ma le televendite Mediaset erano costanti e mi hanno tenuto a galla. Mi trovavo a mio agio, era un lavoro diverso e alla fine mi andava bene così”.