News Settembre da favola per questi segni: l’autunnale sarà ricco di amore e lavoro | Ci sei anche tu? Di Federico Del Ferraro - 13

Ci avviciniamo all’autunno e molte persone si rifugiano nelle premonizioni astrali per prepararsi alla fine dell’anno: chi sarà più fortunato?

Tutti quelli che fanno affidamento all’oroscopo come modo di conoscere sé stessi ed il mondo che li circonda sanno bene che le stelle offrono una lettura sempre molto precisa, per chi le sa leggere.

L’astrologia non è come la letteratura, dove un insieme di simboli raffigura una lettera e una lettera soltanto, ma gioca molto anche sull’interpretazione dei simboli e dei movimenti astrali, e per questo vanno tenuti d’occhio.

Quando ci si addentra in un nuovo mese o una nuova stagione – o nel caso di settembre, entrambi – è importante tenere d’occhio le indicazioni dell’oroscopo su amori, salute, lavoro e sorte in generale.

Settembre coincide con la fine dell’estate e per tanti è sinonimo di un nuovo inizio così come Capodanno: gli studenti cominciano un nuovo ciclo accademico, molti lavoratori rientrano dalle ferie e anche tante attività come sport o hobby riprendono in questo periodo. Insomma, un momento decisivo sul quale fare chiarezza.

I segni fortunati di settembre

Sono tre i segni zodiacali a cui è concesso di esultare con l’entrata di settembre. Partiamo dal Toro, che si riprende alla grande da un agosto non molto propizio. Settembre sarà il mese del riequilibrio: in amore troverete stabilità e sicurezza, mentre se siete single potrebbe arrivare l’occasione che aspettate da tempo. Mi raccomando, rimanete vigili e non fatevela sfuggire. Altrettanta allerta va prestata al lavoro, che nella prima metà del mese andrà a gonfie vele e prometterà qualcosa di molto positivo; rimanete però cauti con le spese superflue.

Il secondo segno fortunato è il Leone, che dividerà il suo settembre nettamente in due. La prima parte sarà quella dedicata alla sua persona: relazioni, salute e riposo caratterizzano la prima metà di settembre e in queste sfere emergerà un nuovo equilibrio. Nella seconda metà invece si tornerà a capofitto nel lavoro con non poco impegno richiesto, ma altrettante soddisfazioni.

Il segno migliore di settembre

L’ultimo segno zodiacale che conquisterà grandi fortune a settembre è il Sagittario. Per loro la prima metà di settembre sarà cruciale: passerei molto tempo con amici e famiglia ed in amore avrai modo di chiarire gli obiettivi comuni da perseguire con energia. Sempre nella prima metà sarà anche ideale parlare con i propri superiori al lavoro per stabilire un clima sereno che ti aiuterà nella restante parte del mese, permettendoti di dare respiro ai tuoi progetti e alla tua creatività.

Il settembre è chiaramente un mese dove personale e professionale si bilanceranno da soli per via, come detto, della natura intrinseca di questo mese. La fine della stagione estiva e dei periodi di riposo – siano essi ferie o pause scolastiche – segna una divisione netta nel mese; ricarichiamo le energie per affrontare al meglio gli impegni dell’autunno.