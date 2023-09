News Milly Carlucci: colpita dalla malattia fulminante, la drammatica situazione scatena la rabbia | Inaccettabile Di Luna Vespri - 16

La notizia della sua “malattia fulminante” di Milly Carlucci fa infuriare: ecco come ha deciso di procedere la conduttrice.

Questa notizia allarmante ha fatto il giro del web, lasciando sconvolti i fan che si stanno apprestando alla prossima edizione di Ballando con Le Stelle, cosa sta succedendo a Milly Carlucci? Sconcertante verità.

Vittima è la conduttrice Milly Carlucci che, attualmente, è in preparazione per la nuova stagione di Ballando con Le Stelle, ma adesso arriva la notizia che lascia tutti basiti e soprattutto infuriati.

Il programma ricerca talenti sconosciuti, aspiranti ballerini cui darà il proprio voto una giuria sempre di professionisti; la scelta dei partecipanti, poi, spetta proprio alla conduttrice, che è appunto già in opera per questo lavoro di selezione.

Abbiamo scoperto da pochissimo che la new entry è proprio

Carlotta Mantovan, giornalista ed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi, il quale era stato concorrente proprio della prima edizione del programma della Carlucci.

La “malattia” di Milly Carlucci

A spezzare l’entusiasmo per la nuova edizione, una notizia terribile riguardante la vita personale della conduttrice, rivelatasi in seguito una bufala vera e propria che ha fatto arrabbiare la donna. Un periodo pessimo insomma, da cui la conduttrice non si è fatta vincere: ha infatti deciso di intervenire e di reagire attraverso azioni legali.

Milly Carlucci, ha infatti affidato il caso al suo avvocato Giorgio Assumma al fine di fermare la diffusione di questa presunta intervista in cui la donna avrebbe promosso l’utilizzo di un integratore alimentare non presente nei canali farmaceutici, con proprietà terapeutiche per la cura dell’incontinenza urinaria e la prevenzione di tumori e cistiti.

La reazione di Milly Carlucci

In questa falsa intervista la conduttrice, dunque, avrebbe parlato apertamente di una malattia da cui sarebbe stata assediata per moltissimo tempo, per la quale ha dovuto sottomettersi a cure costose che si sono poi rivelate inefficaci e prescritte da medici incompetenti. Così, avrebbe consigliato a tutte le donne con la stessa malattia di procurarsi delle pillole che sarebbero in grado di curare qualsiasi disturbo in breve tempo.

Senza alcun ombra di dubbio, si tratta di una truffa vera e propria: non è assolutamente vera né la malattia della donna, neppure la sponsorizzazione di tali integratori. Evidenziando la credibilità della notizia falsa l’intervista è stata, inoltre, presentata con il marchio della Rai News suggerendo la concessione sia stata data proprio dalla società che fornisce il servizio pubblico, a cui la Carlucci è legata come artista. Così il suo avvocato ha già confermato che saranno intraprese azioni legali per proteggere sia la verità dei fatti e soprattutto la reputazione della signora Carlucci.