Cinema

Serie TV Zoomarine celebra “Pirati & Corsari Day” in onore del 20° Anniversario di “Pirati dei Caraibi” con la Guest Star Massimiliano Rodi Di Camilla Conti - 10

Torvaianica, 16 settembre 2023 – Amanti dei mari e delle avventure, preparatevi!

Il parco divertimenti Zoomarine si immerge nel mondo avventuroso dei pirati per celebrare i 20 anni dalla prima uscita della saga “Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna”. Questo 16 settembre, Zoomarine presenterà il suo grandioso evento “Pirati & Corsari Day”.

Massimiliano Rodi, rinomato performer, sarà la guest star della giornata, vestendo i panni del carismatico Capitano Jack Sparrow. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare il capitano, in una sessione speciale di meet & greet.

Ma la magia non finisce qui. Gli ospiti del parco saranno coinvolti in una serie di attività immersive. Lo show dei tuffatori al Galeone dei Pirati vedrà audaci acrobazie eseguite da personaggi come Capitan Uncino, tra gli altri. La Laguna dei Pirati diventerà un vivace campo di battaglia dove famiglie e amici potranno “attaccare” le navi avversarie con potenti getti d’acqua, mirando a conquistare premi in monete e lingotti d’oro – deliziosamente realizzati in cioccolato!

Per coloro che cercano un’avventura di enigmi, l’Escape Room a tema offrirà sfide ed enigmi da risolvere. E per i più piccoli? Un angolo speciale di trucca bimbi e un emozionante torneo “Gara dei Nodi”, organizzato in collaborazione con la Lega Navale di Ostia. Inoltre, vengono lanciati messaggi vitali sulla difesa del mare, educando i bambini sull’importanza del rispetto ambientale e della gestione responsabile della plastica.

Oltre a questi spettacolari eventi, il parco manterrà aperte le sue attrazioni e piscine, offrendo anche tour educativi dedicati alla scoperta della fauna marina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoomarine Roma (@zoomarineroma)

E per tutti coloro che desiderano ancora più emozioni, il 17 settembre Zoomarine accoglierà i protagonisti della famosa serie “Mare Fuori” per un talk emozionante dal vivo.

Per ulteriori dettagli, orari e informazioni, visitate il sito ufficiale www.zoomarine.it.

Invitiamo tutti gli avventurieri a unirsi a noi in questo viaggio emozionante attraverso leggende, miti e tesori nascosti!