News Sarà un fine settembre fortunato solo per questo segno, per gli altri è dura | Scopri se sei tu Di Didi Kera - 22

Il mese corrente sarà ricco di ottime notizie solo per un unico segno dello zodiaco. La Dea Bendata si dedica solo a lui.



L’oroscopo può dare delle delucidazioni più o meno certe riguardo il futuro prossimo di ogni singola persona. Ognuno di noi è guidato da un determinato segno zodiacale e quest’ultimo è influenzato da vari astri.

In base alla loro posizione, possiamo capire se il momento che stiamo vivendo e quello subito dopo potranno essere favorevoli oppure no. Il mese di settembre è sempre portatore di novità e nuovi inizi: ci lasciamo l’estate alle spalle per dover rientrare nei nostri luoghi di lavoro o di istruzione.

Ci sono persone che, prima di avventurarsi in nuovi progetti, consultato il loro oroscopo per verificare che sia una buona idea. Altri, invece, lo leggono solo per mera curiosità. Tuttavia, il mese di settembre risulterà essere una pentola d’oro soltanto per un segno zodiacale.

Quest’ultimo vedrà migliorare la sua vita giorno dopo giorno, notando che la fortuna gli sorride in tutti i campi significativi della vita: dal lavoro alla salute all’amore. Quindi, se siete nati sotto questo segno dello zodiaco non perdete tempo ed approfittatene.

Il fortunello di settembre

Il segno che può godere di tutte le attenzione della Dea della Fortuna nel mese di settembre è quello della Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria avrà la possibilità di dedicarsi a tutti quei progetti rimandati da tempo per paura di fallire o per timore che non siano la scelta più giusta.

Il lavoro vi riserverà piacevoli sorprese, con nuove possibilità di guadagno molto allettanti. Non abbiate paure di osare e cimentatevi in nuove sfide professionali: questo è il momento migliore per provare, perché gli astri vi sono altamente favorevoli.

L’amore va a gonfie vele

Anche da un punto di vista sentimentale e relazionale, i nati sotto il segno della Bilancia possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, questo segno sarà invaso da un periodo generalmente positivo e roseo, intaccando anche la sfera amorosa. Potreste fare incontri molto speciali e, quindi, non abbassate la guardia e non fateveli sfuggire.

Anche per chi è già in coppia, settembre sarà il mese della rottura della monotonia e dell’inizio di nuovi e stimolanti passatempi. Cancellate i vostri rancori e date vita ad un nuovo inizio di intesa sentimentale. Cercate di cogliere ogni chance che settembre vi fornirà, senza timori o dubbi, ed affrontate le sfide con coraggio e sicurezza. Vedrete che tutto quello che otterrete sarà positivo.