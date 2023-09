News Terence Hill: arriva la brutta notizia all’improvviso | Nulla da fare, ormai è finita Di Federico Del Ferraro - 14

Alcuni non ci credevano, altri speravano in una soluzione, ma così non è stato: l’addio di Terence Hill sarà definitivo.

Terence Hill, nome d’arte di Mario Girotti, è uno degli attori italiani più famosi. Storico volto di cinema e televisione, Terence Hill ha fatto la storia in coppia con Bud Spencer, collega e compagno di avventure in decine di film western-commedie rimasti nell’immaginario di tutti. La loro fama si affermò fra gli anni Sessanta e Ottanta, ma Hill aveva ancora molto da dare all’Italia.

La sua seconda giovinezza l’ha vissuta a partire dal nuovo millennio, nel 2000, fino al 2022, con la sua partecipazione alla fiction televisiva Don Matteo. Qui l’attore romano ha interpretato il sacerdote che da il titolo alla serie e che, prima a Gubbio e poi a Spoleto, si immischiava nei delitti della sua cittadina, finendo sempre per risolverli prima delle forze dell’ordine.

Il personaggio di Don Matteo – e di altri suoi comprimari come il maresciallo Cecchini di Nino Frassica – sono rimasti nella storia della televisione italiana. L’anno scorso però è arrivata la triste notizia che nessuno si sarebbe aspettato. Fra Terence Hill e Rai 1 è mancato l’accordo per continuare questa decennale collaborazione.

È così che la veste parrocchiale è passata a Raoul Bova, altro celebre attore italiano, che è diventato protagonista a partire dalla tredicesima stagione con il suo Don Massimo. Ma le strade di Terence Hill e Don Matteo davvero non si incontreranno più?

Un impegno troppo pressante

Terence Hill ha rivelato che, nonostante la separazione sia avvenuta in termini amichevoli, lui abbia provato a negoziare un modo per rimanere nel progetto. Le ultime stagioni di Don Matteo consistono infatti di dieci episodi, ma Hill riusciva ad essere presente solo in quattro di questi. Anzi, la sua proposta era proprio quella di girare quattro film per la televisione all’anno.

Purtroppo per lui – e per i suoi fan -, Don Matteo è ormai un programma con una struttura consolidata che deve occupare determinati slot del palinsensto. La Rai aveva bisogno dei suoi episodi ed ha rifiutato la proposta di Hill, di fatto sancendo la fine della storica collaborazione. Hill si è comunque definito soddisfatto della sostituzione, assicurando che con Raoul Bova la serie è in buone mani.

Hill voleva passare più tempo con la famiglia

Terence Hill ha spiegato che le riprese per una stagione di Don Matteo occupano un anno e che lui aveva bisogno di più tempo per stare con la propria famiglia. La moglie, Lori Zwicklbauer, ed il figlio Jess Hill vivono ora in Umbria ma si spostano spesso anche negli Stati Uniti.

Don Matteo prosegue la sua corsa con Raoul Bova come protagonista, ma ci sono state anche altre novità. Flavio Insinna ed il suo Flavio Anceschi sono tornati proprio nella tredicesima stagione, mentre dietro la macchina da presa la serie ha subito un duro colpo con la scomparsa del suo ideatore Enrico Oldoini.