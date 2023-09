News Ma come si è conciato Mimmo dei “Cesaroni”? Potreste non riconoscerlo | Fa impressione Di Marina Drai - 16

Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è irriconoscibile, ha fatto un cambiamento impressionante. Non è più lui.

Molti di noi hanno amato e seguito I Cesaroni: la serie, uscita nel 2006, ha ottenuto un successo incredibile conquistando l’Italia. Lo show si è concluso nel 2014, tenendo incollati per anni gli spettatori coi suoi continui colpi di scena.

La trama ruota attorno alla vita della famiglia allargata Cesaroni, composta da Giulio Cesaroni (interpretato da Claudio Amendola), la sua seconda moglie Lucia (interpretata da Elena Sofia Ricci) e i loro figli. La storia è incentrata sulle sfide e le dinamiche familiari, con un’attenzione particolare alle relazioni tra genitori e figli.

La serie è diventata molto popolare in Italia grazie al suo mix di commedia, drama e momenti emozionanti. Ha avuto un grande successo e ha portato alla produzione di numerose stagioni, contribuendo a consolidare la carriera di molti attori.

Tra questi c’è anche Federico Russo, l’interprete del piccolo Mimmo Cesaroni, il figlio di Giulio. Molti si sono chiesti come sia proseguita la carriera dell’attore dopo la serie tv e di cosa si occupi oggi il giovane.

Conosciamo Federico Russo

Federico Russo ha debuttato nella serie televisiva Incantesimo 7, trasmessa su Rai 2, nel 2004. Nello stesso anno ha vinto la categoria “Ballando con le stelline” nella seconda edizione di Ballando con le stelle. Nel 2006 ha preso parte alla miniserie Carabinieri – Sotto copertura, uno spin-off della serie Carabinieri.

Nello stesso anno, ha guadagnato ancora più popolarità grazie al ruolo di Mimmo de I Cesaroni. Questo ruolo lo ha reso tra i giovani attori più amati di quegli anni e ha confermato il suo talento. Un altro ruolo importante lo ha avuto nella serie di Disney Channel Alex & Co., dove ha interpretato Sam. Nel corso degli anni ha preso parte anche a serie tv molto seguite come Don Matteo, L’isola di Pietro e Provaci ancora Prof.

Addio a Mimmo de I Cesaroni

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto il piccolo Mimmo e soprattutto come sia diventato. Oggi è davvero irriconoscibile: sembra un’altra persona! Federico Russo oggi è un bellissimo ragazzo di 26 anni che continua la sua carriera nel mondo televisivo e cinematografico. Il suo progetto più recente è Curon, una serie del 2020 che racconta di due gemelli alla ricerca della madre scomparsa.

Russo è molto riservato riguardo la sua vita privata, e infatti non si sa molto delle sue relazioni. In passato si è parlato della sua relazione con Chiara Primavesi, attrice conosciuta sul set del film Come diventare genitori, ma non si hanno molte altre notizie in merito. Russo è un attore talentuoso e ci auguriamo che continui a inanellare successi, tra film e serie tv.