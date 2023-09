News Inps: posti per 600 persone | Candidatura anche senza laurea, ecco come fare Di Federico Del Ferraro - 15

L’Inps è sempre nei radar di coloro che sono alla ricerca di un lavoro: arrivano infatti quasi 600 posti a tempo indeterminato.

Siamo a settembre inoltrato, le vacanze sono terminate ed il ciclo quotidiano di lavoro e studio è ricominciato. Non per tutti però: sono tanti coloro che restano con orecchie drizzate e occhi bene aperti per possibili posti di lavoro dove cominciare o continuare la propria carriera. Un assist arriva da uno degli enti italiani principali.

L’Inps, o Istituto Nazionale Previdenza Sociale, è un ente pubblico legato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si occupa, appunto, di previdenza e assistenza sociale. L’Inps è sempre nei radar dei cerca-lavoro per via dei numerosi bandi che propone annualmente: anche quest’anno non ha deluso e si prepara a lanciarne uno davvero interessante.

Il bando imminente dell’Inps offre quasi 600 posti di lavoro a tempo indeterminato – 585 posti, per la precisione -, un’offerta davvero allettante che può dare il la alle carriere di centinaia di persone. La cosa migliore di questo bando è che richiede dei requisiti molto accessibili sia in termini di competenze che di titoli di studio.

Andiamo a verificare tutti i requisiti del bando dell’Inps con tanto di informazioni quali date, struttura della prova e tipi di lavoro disponibili nel bando.

Bando aperto ai possessori di diploma

La caratteristica migliore del bando è che apre le sue porte non solo ai laureati ma anche a chi dispone di un solo diploma. Il bando è indirizzato infatti alla categoria economica B, ovvero a tutti coloro che sono in possesso del diploma di maturità. Questa novità è una manna dal cielo ed una maledizione allo stesso tempo, in quanto requisiti più bassi significa molta più concorrenza.

Gli altri requisiti non sono ancora noti ma di certo includeranno i grandi classici dei bandi Inps: cittadinanza italiana in primis e forse una forbice di età per partecipare. Il bando ufficiale infatti non è ancora stato pubblicato e solo quando lo avremo davanti agli occhi potremo approfondire tutti i suoi aspetti.

Come è strutturata la prova

Anche i dettagli su come sarà strutturata la prova per la valutazione dei partecipanti sono ancora ignoti, ma basandoci sui bandi passati abbiamo un’idea precisa di cosa potremmo vedere. Il bando potrebbe prevedere una prova scritta iniziale per effettuare una prima scrematura, poi dei colloqui orali per la valutazione delle attitudini e competenze. Questi due test frutteranno i punteggi che formeranno la graduatoria finale.

Per qualsiasi altro dettaglio non possiamo far altro che aspettare la pubblicazione ufficiale da parte di Inps. Ricordiamo che l’offerta è quella di 585 posti a tempo indeterminato, un obiettivo che fa gola a tantissimi e che rende questo bando uno dei più attesi di quest’anno.