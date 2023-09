News Addio Corrado Tedeschi: la televisione perde uno storico conduttore | Nessun lieto fine Di Didi Kera - 16

La tv è costretta a salutare definitivamente un altro presentatore dedito al suo lavoro, sempre rispettoso e professionale.

Corrado Tedeschi è nato a Livorno nel 1952 e, prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, quando era giovane ha provato a sfondare nel mondo dello sport. Più precisamente, Tedeschi si è cimentato nella carriera calcistica, giocando come attaccante nelle giovanili della Sampdoria. Ma, in realtà, Corrado ha sempre avuto un’unica passione, vale a dire la recitazione.

Così, Corrado si è iscritto all’accademia del Teatro Stabile di Genova e, durante questa sua esperienza, il giovane uomo si è dedicato anche ad altri progetti come, ad esempio, fare l’animatore e conduttore nelle radio e televisioni della Liguria. Il suo talento è stato subito notato e Tedeschi ha scelto di partecipare al concorso Un volto per gli anni ’80.

Questo gli ha permesso di ottenere un ruolo molto ambito nella trasmissione in onda su Rai1 Musica d’estate. Da quel momento in poi, l’ascesa di Corrado nel mondo del piccolo schermo è inarrestabile. Ha partecipato come concorrente al programma M’ama non m’ama su Rete4, per poi condurre trasmissioni famose all’epoca come, ad esempio, Doppio slalom e Il gioco delle coppie su Canale5.

In seguito, il pubblico ha ammirato la sua bravura in programmi come Buona Domenica, Stranamore e Sabato al Circo. Nel 1999, Tedeschi ha deciso di tornare in Rai e, nel mentre, si dedica al teatro e alla recitazione. Come ruoli attoriali, abbiamo visto Corrado in serie televisive quali: Un posto al sole, Le tre rose di Eva 4 e Don Matteo.

Corrado Tedeschi fuori dalla tv

Durante il corso di un’intervista, Tedeschi ha spiegato il motivo secondo il quale lo avrebbero eclissato dal mondo dello spettacolo televisivo. Corrado ha dichiarato: “L’ultima trasmissione che ho fatto alla Rai, Sabato, Domenica e…, ha ottenuto il 35% di share, è arrivata dopo anni di Cominciamo bene, un altro grande successo di consensi.

Ho solo la simpatia del pubblico che è la mia più grande raccomandazione”. Il pubblico di oggi, così come quello di ieri, stima molto il lavoro e la professionalità di Tedeschi. Per questo motivo, i telespettatori italiani non hanno accettano di buon grado la sua scomparsa dai teleschermi, ritenendola un epilogo ingiusto.

Teatro al posto della tv

Tuttavia, la scelta di abbandonare la televisione è stata presa in considerazione anche dal diretto interessato che, in questa maniera, ha potuto concentrarsi del tutto sulla recitazione teatrale. Corrado Tedeschi ha affermato in merito: “Nel teatro si lavora con dei professionisti, nella televisione invece non sempre è così”.

Finora, Tedeschi si è dedicato alla sua carriera teatrale ma, di recente, è stato visto anche sul piccolo schermo. Corrado sta conducendo Top Secret, una trasmissione in onda del canale Business24, sul canale 824 di Sky, sul canale 410 del digitale terrestre nazionale e su quello 422 di TivùSat.