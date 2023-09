News Lavoro: sogni lo Smart Working? Ecco le offerte anche senza esperienza | Candidati subito! Di Ambra Ferri - 17

Sogni un lavoro che puoi fare comodamente da casa? Abbiamo quello che fa per te: ecco una lista di posizioni aperte.

Tra i lavoratori, c’è chi preferisce di gran lunga la modalità smart working: andare in ufficio a volte può essere un peso. In più, lavorare da casa non comporta spese e, secondo alcuni studi, permette alle persone di rendere di più nelle loro performance.

Effettivamente, niente è meglio di lavorare comodamente dal proprio divano, soprattutto d’inverno! Nonostante questo, c’è chi preferisce recarsi in ufficio, senza rinunciare all’incontro con i colleghi e con i propri responsabili.

Se sei una di quelle persone che sta cercando un lavoro fruibile in smart working, allora sei nel posto giusto. Ecco una lista aggiornata di offerte di lavoro che ti permetteranno di lavorare direttamente da casa o in qualsiasi parte del mondo.

I vantaggi di lavorare da remoto

La pandemia da Covid-19 è stata senza dubbio un promotore dello smart working: anche se questa modalità di lavoro, detta anche “da remoto”, esisteva già da tempo, era poco utilizzata. Prima della quarantena, infatti, nessuno sentiva la necessità di lavorare da casa e chiederlo al proprio capo sembrava quasi impossibile.

Dopo mesi chiusi nei nostri appartamenti, lo smart working è diventato necessario per la ripresa del mercato del lavoro, che sembrava aver toccato il fondo, e ha rappresentato un salvagente davvero fondamentale. Anche se ormai non siamo più in quarantena (per fortuna!) ci sono molte persone che hanno continuato a lavorare in smart working e il mondo del lavoro si è adattato a questa nuova modalità. Ecco perché online è pieno di offerte lavorative che prevedono la presenza da remoto.

Aziende che permettono di lavorare in smart working

Tra le aziende che ricercano personale tramite questa modalità, rientra “Immobiliare.it“, che offre molte offerte di lavoro adatte a candidati con spiccate doti di vendita e trattativa. Anche l’Università telematica “eCampus“ offre delle posizioni in smart working, in questo caso in ambito commerciale. Infine, c’è “Mars Italia“, azienda di prodotti dolciari e correlati, disponibile ad assumere candidati da remoto.

Le aziende più innovative offrono molte posizioni lavorative in smart working, soprattutto quando si ha a che fare con la tecnologia. Click Up e Time Doctor, per esempio, hanno come obiettivo l’ottimizzazione dei processi aziendali, tramite sostenibilità e abbattimento dei costi. Altre aziende note sono Hubstuff, Knack, Scapinghub e Binance. Insomma, se siete alla ricerca di un posto di lavoro che vi permetta di lavorare direttamente da casa vostra, segnatevi questo nomi e non abbiate paura di mandare candidature, anche spontanee!