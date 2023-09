News Khaby Lame: strapagato per fare il giudice di Italia’s Got Talent | La cifra non ha eguali, è il più ricco Di Ambra Ferri - 16

Sapete quanto viene pagato Khaby Lame per ricoprire il ruolo di giudice a Italia’s Got Talent? La cifra è esorbitante.

Tutti conosciamo Khaby Lame, noto per essere stato nominato tiktoker più famoso del mondo. La sua avventura con i social inizia con la pandemia: mentre tutti eravamo costretti in casa, il giovane ragazzo si è cimentato in video divertenti e inusuali.

La particolarità dei suoi video è che, nonostante siano semplicissimi e banali, hanno conquistato il web: la sua sottile ironia e autenticità sono state in grado di conquistare prima il pubblico italiano, poi quello mondiale.

Ospite degli eventi più acclamati di sempre, Khaby Lame ad oggi è un vip a tutti gli effetti. Quello che doveva essere solo un passatempo per distrarsi dalla pandemia, ora è un lavoro che gli frutta tantissimi soldi e gli permette di ottenere ruoli di responsabilità anche in televisione.

Il tiktoker più pagato al mondo debutta in televisione

Quest’anno il tiktoker è stato scelto per vestire i panni di giudice di Italia’s Got Talent, uno dei programmi più seguiti e amati di sempre, che valorizza la poliedricità dei talenti. Con quasi 150 milioni di followers, Khaby Lame si è guadagnato un posto in giuria, sostituendo l’americano Joe Bastianich.

Questa nuova esperienza su Disney+ rappresenta per il giovane tiktoker un ulteriore trampolino di lancio che contribuirà a far lievitare ancor di più i suoi guadagni. Dall’essere un semplice ragazzo, Khaby Lame è diventato il tiktoker più seguito al mondo e grazie a questa esperienza potrà ambire a successi ancora maggiori, se mai fosse possibile.

Il cachet di Khaby Lame a Italia’s Got Talent

Tutti si stanno chiedendo a quanto ammonta il cachet del tiktoker. La produzione non ha reso nota la cifra precisa, ma è stato spifferato un range di guadagno che ha lasciato tutti senza parole. Sembra, infatti, che Khaby Lame guadagni circa 50 mila euro a puntata. Contando che questa nuova edizione è composta da 9 puntate, in tutto dovrebbe portare a casa un bottino da ben 500 mila euro, a cui aggiungere un eventuale bonus sugli ascolti.

Si tratta di cifre smisurate, da brividi, che nemmeno lui stesso credeva di poter guadagnare quando tre anni fa ha pubblicato il primo video su TikTok. A soli 23 anni, Khaby Lame sta per conquistare il tetto del mondo. Grazie a questo esordio in televisione, infatti, potrebbe rivelare alcune doti comunicative che ancora non abbiamo visto sul web e diventare il futuro volto della televisione italiana. Tutto è possibile grazie ai social network, e lui lo sa bene.