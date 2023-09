News L’oroscopo di Branko: dal 26 settembre al 1 ottobre massima allerta per 4 segni | Si travolgono gli astri Di Ambra Ferri - 15

Curiosi di sapere cosa vi riserva in questa settimana? Ci pensa l’oroscopo di Branko a guidarvi. Ecco cosa racconta di quattro segni.

Branko è uno degli astrologi più noti d’Italia, dedito all’interpretazione degli asti per poterci raccontare il nostro futuro. La sua lunga esperienza con le stelle gli permettono di fare previsioni davvero attendibili, a cui si affidano molte persone.

Per l’ultima settimana di settembre, in particolare, Branko si è dedicato a quattro segni che stanno attraversando un periodo particolare: si tratta del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Cosa gli riservano queste giornate e cosa aspettarsi dal futuro prossimo? Ecco le risposte dell’astrologo che più di tutti rende l’oroscopo un punto di riferimento per i suoi tanti lettori.

L’oroscopo di Branko

Il segno dei Sagittario sta attraversando un periodo florido per la sua creatività: è il momento giusto per realizzare tutti quei progetti che avevate lasciato da tempo nel cassetto. Per quanto riguarda l’amore, è un periodo di alti e bassi, ma non serve preoccuparsi molto, la fortuna è in arrivo, quindi non demordere, devi solo avere pazienza nonostante le avversità.

Il Capricorno per vivere un momento di grande socialità: state attraversando un periodo altalenante in amore, ma tutto si risolverà per il meglio, è normale vivere alcuni momenti di crisi. In questo momento la carriera non è assolutamente un problema, quindi sfrutta il momento per aggiustare le note negative.

Acquario e Pesci: cosa aspettarsi

Arriviamo all’Acquario, che sta vivendo un momento di grande creatività e saggezza. Cogliete l’occasione per fare carriera e non abbiate paura di osare. La salute è ottima in questo momento, quindi sfrutta il tuo potenziale per sprigionare energia, non farti frenare se senti di perdere l’equilibrio ogni tanto. Prendi coraggio e sfrutta al massimo il grande periodo che ti si prospetta, perdere il treno è un attimo e aspettare il prossimo potrebbe essere logorante.

I Pesci stanno vivendo un periodo tra luce e oscurità, quindi potresti avere difficoltà a gestire l’equilibrio interiore, sfrutta, invece, il fatto che in questo periodo la sua socialità è al massimo. Punto tutto sull’amore, un respiro di sollievo in cui rifugiarsi per prendersi un attimo di tregua dalla situazione lavorativa, che invece subirà uno scossone. Non è assolutamente il momento di gettare la spugna, le difficoltà potrebbero metterti in ginocchio emotivamente, ma ricordati dell’amore e fatti forza con quello, a breve tornerà il sole.