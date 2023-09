News Grande Fratello: vengono beccati clamorosamente in atti scorretti | È scandalo Di Didi Kera - 17

Il reality più famoso di Mediaset non delude mai: scene imbarazzanti che nessuno vorrebbe vedere si sono palesate anche in questa edizione.

Quest’anno il Grande Fratello ha voluto puntare sulla scelta di mescolare due mondi ben distinti, ovvero quello patinato dei VIP e quello comune dei NIP, per evitare atteggiamenti poco eleganti che sfociano nel trash com’è successo nelle scorse edizioni del Grande Fratello VIP.

Tuttavia, pare proprio che GF e scandalo vadano sempre a braccetto, dimostrando di essere una coppia indissolubile. Per l’ennesima volta, nella casa più spiata d’Italia il pubblico è stato costretto ad assistere a teatrini e scenette che avrebbe evitato di vedere molto volentieri.

I coinquilini non sanno fare altro che creare scandali ed alimentare le polemiche sia tra loro che tra i fan del reality show. Una delle ultime scorrettezze commesse dai concorrenti, che hanno notato tutti perfino il pubblico da casa, riguarda le nomination.

Giovedì scorso si sono create delle polemiche riguardo le nomination fatte dei concorrenti. I telespettatori hanno notato che i coinquilini si comportano come se si fossero già accordati in precedenza sul nome da fare.

Il dettaglio che non sfugge

Il popolo del web si è scatenato in merito alle nomination di giovedì scorso fatte dai coinquilini della casa. Pare proprio che questi ultimi abbiano già scelto chi nominare per il resto delle puntate a seguire.

Un utente di Instagram ha commentato così la vicenda: “Ma ha visto quando Vittorio ha sbagliato nome durante la nomination?”. Questa frase porta a credere che il concorrente doveva seguire uno specifico copione per le nomination, ma che in quel momento si era confuso per un attimo.

La nomination di Fiordaliso

Il commento sopracitato fa riferimento ad una clip postata sul profilo social del Grande Fratello che mostra Fiordaliso mentre è intenta a nominare Vittorio. La donna ha giustificato così la sua scelta: “E quindi nomino un ragazzo che sembra che non fa parte di questo reality perché è un po’ sbadato. Si chiama Vittorio”.

Ironicamente, un’altra utente di Instagram ha commentato con queste parole la scelta della cantante: “Fino a stamattina litigava con Claudio magicamente stasera nonnina Vittorio? Non si vede proprio che si sono messi d’accordo in gruppetto”. Insomma, pare proprio che neanche quest’anno il Grande Fratello ci grazierà con episodi sinceri e posati. D’altronde, lo sappiamo: i reality show sono più seguiti se pieni di polemiche e voltafaccia.