News Alessia Marcuzzi, vomita tutto sulla Rai: ci va di mezzo anche un altro collega amatissimo dal pubblico femminile Di Didi Kera - 7

La ben nota conduttrice parla apertamente senza più trattenersi, nel suo sfogo pubblico tira in mezzo anche lui.

Alessia Marcuzzi è una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano. I telespettatori adorano la sua spontaneità, la sua solarità e la sua simpatia. Inoltre, la Marcuzzi viene molto apprezzata anche per il suo talento e per saper essere seria e precisa nei momenti giusti.

Quest’estate la conduttrice è stata paparazzata mentre si godeva le meritate vacanze a Formentera insieme al suo ex marito Paolo Calabresi Marconi. La coppia ha deciso di separarsi dopo otto anni di amore e, quindi, è parso strano sia ai fan della donna che hai paparazzi stessi vederli assieme così affiatati.

Tuttavia, rimanere in buoni rapporti con i propri ex è pratica comune della Marcuzzi. Infatti, sia con Simone Inzaghi, padre di Tommaso, che con Francesco Facchinetti, padre di Mia, è riuscita a creare dei legami profondi e ad unire tutti i membri di questa ormai gigantesca famiglia.

La Marcuzzi può ritenersi soddisfatta dal punto di vista personale e familiare, ma anche riguardo a quello professionale e lavorativo non può di certo lamentarsi. Gli italiani hanno visto Alessia lavorare in diverse trasmissioni Mediaset, dalle Iene all’Isola dei Famosi, ma nella scorsa stagione autunnale è tornata sul piccolo schermo con una nuova trasmissione andata in onda sulla Rai.

Alessia Marcuzzi torna in televisione ma non con lui

Il nuovo programma che ha presentato nel palinsesto della scorsa stagione è stato Boomerissima ed è andato in onda su Rai2 dal 10 gennaio al 14 febbraio 2023. La nuova edizione si farà e la Marcuzzi ha affermato che ci saranno dei cambiamenti: “Cercheremo di dividere ancora di più le generazioni, anche se ho scoperto che molti millenial sono molto più boomer dei boomer e molti boomer sono un po’ millenial”.

La nuova edizione di Boomerissima partirà, sempre su Rai2, da martedì 31 ottobre, in prima serata. La conduttrice ha espresso il suo sogno nel cassetto riguardo al programma, dicendo: “Avrei voluto avere lui [n.d.r. Rick Astley] con Never Gonna Give You Up. Vorrei anche qualcuno delle serie televisive storiche degli anni ’80 e ’90 come Magnum P.I., A–Team, Charlie’s Angels”.

Alessia Marcuzzi, un brutto colpo per Amadeus

Nonostante le continue richieste da parte dei fan di vederla calcare il palco del Teatro dell’Ariston per condurre (o co-condurre) il Festival della canzone italiana insieme ad Amadeus, la Marcuzzi rimane ferma sul suo punto di vista, ammettendo che non è il suo obiettivo primario, ha scoperto che quel ruolo in Rai non le interessa, deludendo il suo amato pubblico.

Alessia Marcuzzi ha infatti dichiarato: “Non è una cosa a cui penso, a differenza di altri che pensano che il punto di arrivo sia quello. È un’esperienza meravigliosa, io l’ho vissuta tanti anni fa col Dopofestival […]. Sto bene dove sto”. Un duro colpo per il Festival e Amadeus che dovranno rinunciare a una delle artiste più amate del panorama televisivo.