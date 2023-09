News Meteo dal 28 all’1 ottobre: il freddo arriva feroce, le temperature precipitano | Preparate il cappotto Di Ambra Ferri - 11

Ottobre dividerà l’Italia dal punto di vista meteorologico: da una parte ci saranno temperature record, dall’altra forti nubifragi.

Gli italiani del meridione e settentrione avranno la sensazione di vivere in due paesi diversi durante i prossimi giorni. L’autunno sarà una stagione turbolenta e divisiva: alcune regioni saranno sorprese da temperature inattese, con picchi di caldo imprevisti. In altre, invece, bisognerà sempre avere l’ombrello alla mano, perché ci saranno forti precipitazioni.

Ormai si sa, il meteo è incontrollabile e a tratti imprevedibile a causa del cambiamento climatico e dell’azione corrosiva dell’uomo. Se pensavate di esservi lasciati il caldo torrido alle spalle, vi sbagliate.

Un’ondata di temperature anomale tornerà a colpire parte dello Stivale, dove gli abitanti riutilizzeranno gli occhiali da sole. Nello stesso momento, ci saranno zone interessate da forti temporali e violenti rovesci. Ecco le previsioni di iLMeteo.it che spiegano nel dettaglio cosa aspettarsi dai prossimi giorni di ottobre, un mese ballerino dal punto di vista meteorologico.

Italia tra sole e temporali: il meteo di ottobre

Un ciclone equinoziale si scaglierà sullo Stivale dal 25 al 27 settembre, provocando una vasta aria di bassa pressione che rimarrà attiva sul Mediterraneo a partire dal weekend. Per questo motivo, il Centro-Sud e la Sicilia saranno interessati da forti raffiche di vento e temporali. Quest’ultimi potrebbero rivelarsi più violenti del previsto durante la fase di transizione tra estate e autunno.

Al contrario, al Nord splenderà il sole e le temperature toccheranno picchi inattesi per la stagione in corso. Non è ancora il momento di fare il cambio armadio: tenete a portata di mano delle magliette a maniche corte, perché sarà uno degli autunni più caldi di sempre. Nonostante le temperature nelle ore diurne, le prime nebbie stagionali si poseranno sulle città del settentrione soprattutto durante la mattina e a tarda serata. Per questo motivo, la sera le città del Nord saranno interessate da un clima piuttosto fresco, mentre di giorno i gradi si alzeranno.

Le previsioni dal 28 settembre

Ancora una volta, il meteo ancora varierà a partire dal 28 settembre, quando è probabile che si verifichi uno sblocco atmosferico a livello europeo. Questo vuol dire che le perturbazioni oceaniche potranno arrivare senza ostacoli al cuore del nostro Paese, portando molta pioggia in alcune regioni italiane, specie al Centro-Nord.

Ombrello alla mano, quindi, per gli italiani, che potrebbero assistere a violenti temporali e perturbazioni. Il tempo sarà davvero instabile durante il mese di ottobre: sembrerà di vivere in una fase anomala, come se fossimo a cavallo tra la primavera e l’autunno. Se volete rimanere aggiornati sulle altre previsioni, ecco tutto quello che dovete sapere.