News Grande Fratello verso la chiusura definitiva: salta la testa di Signorini | Mediaset dice basta Di Mia Lonigro - 15

Terribile caduta per il Grande Fratello: Mediaset non ci sta più e chiude tutto. Alfonso Signorini al centro delle polemiche.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da un po’ e le polemiche riguardo al reality show non accennano ad arrestarsi. Il GF, infatti, per questa stagione, ha cambiato formula includendo le persone cosiddette “normali” insieme ad alcuni vip di alto profilo tra cui l’ex campione olimpico Alex Schwazer.

Dopo l’ultimo Grande Fratello Vip, infatti, Piersilvio Berlusconi è stato chiaro: niente più trash ed esagerazioni in Mediaset. In effetti, l’anno scorso sono stati raggiunti picchi di volgarità non indifferente che hanno portato l’AD della rete ad imporre un cambio rotta per lo storico reality.

Da qui, la decisione di Signorini di riportare il Grande Fratello alle origini e di renderlo nuovamente un contenitore di storie interessanti ed un esperimento sociale. Tuttavia, a livello di ascolti questa scelta non sta affatto manifestando i suoi frutti. Anzi, a quanto pare le cose per Signorini si mettono male.

Il popolo del web insorge: c’è una sottile differenza tra la tv spazzatura e la noia e molto probabilmente questo nuovo capitolo dello show sta facendo sonnecchiare e anche parecchio. Berlusconi torna ai ripari e sta meditando di prendere una decisione quasi definitiva. E’ la fine per Alfonso Signorini?

I bassi ascolti del Grande Fratello

Le ultime puntate del Grande Fratello sono scese ulteriormente in termini di ascolto registrando il 16,87% di share per la quarta puntata e il 18,2 per quella di lunedì scorso per un totale di circa 2.076.000 spettatori. Un risultato a dir poco deludente considerando le premesse messe in chiaro da Alfonso Signorini, convinto che l’inedito volto del GF 2023-2024 avrebbe rivoluzionato le cose.

La gente, in realtà, è parecchio stufa di situazioni trite e ritrite e di poco divertimento. Sono proibite parolacce, espressioni forti e molto spesso durante la diretta scatta la censura. Insomma, la gente ha bisogno di divertirsi e di intrattenimento senza cadere, però, in quello squallore becero che ha contraddistinto l’edizione precedente.

I commenti sul web

Il “sentiment” del popolo di Internet individua un unico colpevole di questa situazione: Alfonso Signorini. Infatti, ciò che meno piace è l’ipocrisia di costruire un programma serio ma allo stesso tempo di alimentare in maniera celata quel trash che tutti cercano di combattere.

Sul web invocano ad un cambiamento radicale che passa in primis dal sostituire il conduttore e con lui il suo modo un po’ “patetico” di presentare. Gli utenti dei social sono certi: la colpa di questo tracollo è di Signorini e con molta probabilità le sorti del programma potranno migliorare solo se Alfonso non sarà più al timone del Grande Fratello. C’è da capire, conti alla mano, come agirà Piersilvio e se accoglierà la richiesta del pubblico. E’ giunta la fine per il GF?