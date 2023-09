News Jovanotti beccato con la polverina che non convince, “mi sballava” | Scoppia il caso Di Ambra Ferri - 15

Jovanotti beccato con una polverina sospetta tra le mani. Il video postato su TikTok è andato virale e sta facendo parlare tutti.

Reduce da un brutto incidente in bicicletta, sembra che il cantautore italiano le stia provando davvero tutte pur di tornare in carreggiata. Clavicola rotta e femore fratturato in 3 punti: è questo il risultato di una brutta caduta che l’ha visto coinvolto durante il suo viaggio nella Repubblica Domenicana.

Per chi non lo sapesse, Jovanotti ha una grande passione per la bicicletta: il mezzo a due ruote l’ha accompagnato in giro per il mondo e assieme ad esso ha vissuto le avventure più incredibili ed emozionanti.

“Il mondo è più bello su due ruote”, ripete spesso nelle interviste. La sensazione della terra sotto i piedi, di potersi addentrare nei luoghi più incredibili della terra sulla sua bicicletta è ineguagliabile per Jovanotti. Purtroppo, però, questo comporta anche rischi.

La polverina sospetta per guarire dai dolori

Il suo spirito avventuriero non si spegnerà mai, nemmeno dopo il terribile incidente avvenuto a Santo Domingo. A causa della brutta caduta si è dovuto sottoporre a un delicato intervento chirurgico in un ospedale locale. Lontano da casa sua e dai suoi cari, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha temuto per il peggio.

“Fa malissimo, fa un male bestiale”, raccontava ai fan durante il ricovero. Grazie ai social network, infatti, non si è mai sentito solo, nemmeno in quel momento di enorme difficoltà, costretto a letto. Così, Jovanotti ha deciso di condividere con i suoi followers anche il suo percorso di guarigione, che comprende polverine sospette che hanno fatto parlare tutti.

Jovanotti chiarisce la questione su TikTok

Il web non parla d’altro: dopo aver postato un video su TikTok in cui assume una polvere naturale, Jovanotti è finito su tutti i giornali. Alcuni hanno pensato al peggio, ecco perché si è affrettato a spiegare cosa stava assumendo. “È un fungo che si trova anche sugli alberi quando gli alberi sono a terra in decomposizione, spesso si crea questo fungo molto bello… Ecco questo fungo ridotto in polvere, un bel cucchiaio, si aggiunge dell’acqua…”.

Reishi è il nome del fungo antinfiammatorio che Jovanotti sta assumendo regolarmente per riprendere forza dopo il brutto incidente. Sicuramente una polverina strana e anomala, ma di certo non sospetta come in tani hanno detto. Dopo che il cantante ha svelato la sostanza, il suo video su TikTok è stato inondato di commenti dei fan, alcuni curiosi di sapere di più sul Reishi, altri pronti a raccontare la loro esperienza. “L’ho provato ma mi sballava la pressione”, ha scritto un suo fan. “Grazie al Reishi sono riuscita a curare la psoriasi”, scrive un’altra utente. Chissà se il fungo sarà miracoloso anche per l’inguaribile romantico.