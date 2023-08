News Jovanotti, l’amico rompe il silenzio: “Ho sentito la moglie e” | Condizioni preoccupanti Di Mia Lonigro - 11

Un brutto incidente ha coinvolto Jovanotti: fratture multiple e operazione d’urgenza in Repubblica Domenicana. Morandi ci dice come sta.

Nel corso di una delle sue avventure in bicicletta durante una pausa rilassante nella splendida Repubblica Dominicana, il noto cantante Jovanotti è stato protagonista di un grave incidente che gli ha procurato fratture multiple alla clavicola e al femore. Amante dei viaggi e delle esperienze all’aria aperta, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si è ritrovato a vivere momenti difficili durante il suo soggiorno caraibico.

L’artista ha voluto condividere l’esperienza con i suoi fan tramite i social media, con un tocco di umorismo e positività nonostante le difficoltà che stava affrontando. Su TikTok, ha raccontato la situazione dichiarando: “Ho rotto la clavicola ed il femore in 3 punti, mi fa un male bestiale, però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e forse domani mi operano.”

Nonostante il dolore e l’incertezza dovuti all’incidente, Jovanotti ha elogiato l’assistenza ricevuta in Repubblica Dominicana, definendola molto attenta e pronta ad aiutare. Ha sottolineato la premura con cui i dominicani l’hanno soccorso e assistito immediatamente dopo l’incidente, ricordando con gratitudine una signora che gli ha offerto un cocco per bere l’acqua di cocco.

L’artista ha poi sottolineato di sentirsi fortunato e grato di essere ancora vivo, nonostante le ferite. “Il mio dottore in Romagna ha visto le lastre, e ha detto che si tratta di un’operazione molto comune. Si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però, insomma, sono qua, sono vivo, sto bene e mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro in zone splendide, in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero“, ha confessato sui social il cantante.

Il forte spavento per Jovanotti

Jovanotti ha spiegato con precisioni quali sono ora i vari step che lo porteranno alla guarigione: “Tra l’altro, devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con grande cura (…)Hanno chiamato immediatamente l’ambulanza, mi hanno assistito, non mi ricordo di preciso il posto dove sono caduto”.

Tuttavia, il dolore percepito è stato davvero forte e ha messo a dura prova la sua salute: “Ora mi portano in camera, oggi mi faranno un po’ di analgesici, e spero domani di operarmi e poi mi riposo un po’, prima di rimettermi in moto. Mi fa male tutto, che dolore il trasporto in ambulanza… Ho pensato che sarei svenuto”.

La vicinanza di Jovanotti

In questo momento difficile, Jovanotti ha ricevuto il sostegno e la solidarietà di amici e colleghi del mondo della musica. Uno di loro è stato Gianni Morandi, che ha mostrato affetto e preoccupazione per l’amico durante un concerto al Ferrara Music Festival. Dal palco, Morandi ha voluto inviare un messaggio di pronta guarigione a Jovanotti: “Salutiamo anche Lorenzo! È stato operato, ho telefonato… La moglie mi ha detto che non esce ancora dall’ospedale, ma l’operazione è andata bene, quindi gli voglio mandare questo messaggio: Ciao Lorenzo, anche da tutti i miei amici da Ferrara!”.

Jovanotti, toccato dalle bellissime parole di Morandi, ha risposto con grande gioia e gratitudine per il sostegno ricevuto. “Grazie Gianni! Grazie a tutto il tuo gran pubblico!” ha affermato commosso Jovanotti sui social. Questo gesto ha dimostrato ancora una volta l’affetto e il legame che esiste tra i due artisti e quanto la solidarietà tra colleghi sia preziosa in momenti di difficoltà.