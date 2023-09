News Carlo Verdone: “…tolto la vita”, lo sconforto totale da cui è difficile rialzarsi | Perdita immensa Di Ambra Ferri - 16

Carlo Verdone e il dramma di una vita persa, vagava nel tunnel della tristezza senza trovare una via d’uscita.

La sua ironia è unica e ha fatto ridere intere generazioni di italiani: Carlo Verdone è un attore d’eccezione e poliedrico. Siamo sempre abituati a vederlo con il sorriso, pronto a farci ridere e divertire.

In realtà, non tutti sanno che ha attraversato un periodo davvero complicato della sua vita, macchiata da un evento estremamente doloroso, una morte ingiusta e troppo precoce.

Dopo quel giorno, Verdone non è stato più lo stesso. Lo ha ricordato tramite un post sui social molto toccante. Nessuno sapeva che l’attore aveva vissuto una tale tragedia. Ecco cosa è successo.

Carlo Verdone: l’episodio di suicidio

Carlo Verdone si è sfogato tramite la sua pagina Facebook, ricordando un momento molto doloroso e buio della sua vita. Come solito fare sui suoi social, l’attore utilizza la semplice foto di una persona, di un luogo o di un oggetto per raccontare un pezzo della sua vita. La didascalia questa volta era: “Bianco, Rosso e Verdone“. Queste tre parole lo hanno riportato a un periodo molto doloroso, quando sembrava che la sua carriera stesse andando a picco. Dopo il famigerato film, infatti, non ci sono più state opportunità per lui.

Ricordare quei giorni non è facile: demoralizzato e triste, Carlo Verdone stava cadendo in un tunnel senza uscita. Mentre la moglie andava al lavoro, lui passava le sue ore sul divano a casa ad ascoltare le canzoni di Bob Dylan. Per trovare una piccola occupazione, si rivolse a un suo vecchio professore universitario al quale era molto affezionato, ma scoprì che l’uomo si era tolto la vita.

Le toccanti parole sui social

Un altro duro colpo per l’attore che lo getto in uno sconforto ancora più profondo. La sua rinascita arrivò insieme a Mario Cecchi Gori che gli diede la chance grazie a “Borotalco“. Verdone ricorda ancora le parole di Cecchi Gori, che riportò nella sua vita una ventata di spensieratezza e fiducia: “Ho visto in ritardo il tuo Bianco Rosso & Verdone. È un gioiellino. Io credo che quell’ emigrante sia un capolavoro. Ho fiducia in te come attore“. Il progetto piacque talmente tanto che Carlo Verdone firmò l’esclusiva con Cecchi Gori: il resto è storia.

L’esperienza di Verdone ha davvero stupito i fan, che non erano a conoscenza di questo episodio e testimonia che anche i più grandi professionisti hanno vissuto momenti di sconforto, ma se si è talentuosi, l’occasione giusta arriva sempre.