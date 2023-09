News Quiz patente: nessuno risce a risolverlo, ma se non lo sai te la ritirano | Non rischiare Di Marina Drai - 19

Molti sottovalutano il quiz teorico dell’esame della patente, ma è un grave errore! Se non conosci questi dettagli non guidi più.

Da quanti anni hai la patente? Sei sicuro di ricordarti proprio tutto della teoria? Spesso gli automobilisti si affidano alla loro esperienza pratica in strada e sottovalutano l’importanza di conoscere alcune regole di base che possono fare la differenza.

Conoscere la teoria della guida non è solo utile per ridurre il rischio di incidenti, ma serve anche in caso di contestazioni: se sei a conoscenza delle regole della strada, sai anche capire se chi hai di fronte è in torto o in ragione e agire di conseguenza. La conoscenza del Codice della Strada può salvarti da molte situazioni spiacevoli.

È normale che, col tempo, alcune regole vengano dimenticate; inoltre, non è semplice rispettarle quando tutti gli altri automobilisti se ne dimenticano. Eppure queste regole esistono per un motivo: garantire la sicurezza di tutti grazie alla circolazione ordinata dei veicoli.

Se non rispetti le regole della strada rischi multe e in alcuni casi anche il ritiro della patente, per non parlare dei rischi a cui esponi te stesso e gli altri. Sei sicuro di guidare bene e conoscere tutte le norme della strada? Potrebbe non essere così.

Quiz patente: quanto ne sai?

A volte vale la pena rimettersi in gioco per capire se si conoscono davvero tutte le regole della strada oppure se, col tempo, ce ne siamo dimenticati. Per esempio: “Il limite massimo di velocità per un’auto su una strada extraurbana principale è di 90 km/h” Vero o falso? La risposta è Vero: salvo diversa segnalazione, il limite è di 90 km/h.

“Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo che precede”. Sai dire se è vero o falso? La risposta è Vero e non bisognerebbe mai dimenticarsene: mantenere la giusta distanza di sicurezza serve per evitare urti col veicolo che ci precede. La distanza dipende dalla velocità a cui si viaggia e dalle condizioni atmosferiche e della strada.

Sai rispondere a queste domande?

Veniamo ora a un’altra domanda, un po’ più ostica delle altre: “Il freno di stazionamento non deve essere utilizzato per la frenatura di servizio”: vero o falso? La risposta è Vero: con freno di stazionamento si intende il freno a mano, il quale non deve essere usato mai durante la frenata di servizio, neanche in caso di emergenza.

Se sei riuscito a rispondere correttamente a queste domande, allora complimenti: ti ricordi bene alcune delle regole basilari della sicurezza stradale. Se invece hai sbagliato o hai qualche dubbio su qualche aspetto, il consiglio è di ripassare un po’ di teoria e provare a metterla in pratica durante il prossimo viaggio in auto. La sicurezza non va sottovalutata!