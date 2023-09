Serie TV One Piece 2 non si farà: arriva la terribile notizia che nessuno voleva sentire | È saltato tutto Di Elisa Sirtori - 15

Nonostante i tanti dubbi sull’adattamento live-action, One Piece ha avuto uno straordinario successo, ma questo non basta.

Non ci sono più dubbi ormai, Netflix è riuscito ad abbattere i dubbi sul possibile flop dell’adattamento live-action di One Piece, già dal suo debutto si è posizionato sul podio sia tra i fan storici della serie animata, sia tra i nuovi fruitori.

Il serie sui pirati ha stabilito un record importante battendo il celeberrimo Stranger Things per quantità di tempo in cima alle classifiche, un successo che ha lasciato spazio a pochi dubbi sulla conferma di una seconda stagione, non solo per la buona riuscita del prodotto, ma anche perché è impossibile non farsi rubare il cuore dalla ciurma formata da Monkey D. Luffy e i suoi amici.

Adesso che hanno sconfitto il temibile pirata Arlong, considerato il più cattivo di tutti i mari, sono pronti per andare alla ricerca dell’inafferrabile tesoro One Piece, ma il viaggio non sarà affatto semplice, per diverse ragioni. Arriva la notizia che tutto si è fermato, come mai dopo tanto successo?

Ecco tutto quello che sappiamo su One Piece 2, le notizie non sono affatto delle migliori e per tanti potrebbe essere una cocente delusione, non mancano tantissime informazioni da segnare sulla propria rotta per non perdere mai la via, anche se pare che tutto stia affondando.

One Piece 2, la tremenda battuta d’arresto fa saltare tutti i piani

Non tutte le notizie possono essere sempre buone, lo ha capito molto bene anche il giovane e ostinato cappello di paglia, ma anche quelle cattive non lo abbattono e continua a tenere viva la fiamma del suo sogno. Allo stesso modo dobbiamo fare anche noi, nonostante le informazioni che sono appena arrivate facciano presagire il peggio per l’amatissima serie.

Nonostante sappiamo che gli sceneggiatori hanno confermato di avere già scritto tutta la seconda stagione, quindi eliminando totalmente le lunghe tempistiche che richiede questo processo delicato. Arriva una cattiva notizia, questo non basta per poter portate avanti il progetto e iniziare subito la lavorazione e le riprese a causa dello sciopero che sta sconvolgendo tutto il mondo dell’intrattenimento. Finché WGA e SAG-AFTRA non otterranno il giusto compenso per il lavoro, le riprese di One Piece rimarranno ferme, nonostante sia tutto pronto per poter iniziare anche adesso.

Potrebbe saltare tutto per molto tempo

Nonostante la notizia sia delle peggiori, perché tenere tutto bloccato equivale a buttare via mesi se non anni di lavoro, il team di One Piece vuole pensare positivo e a questo proposito Netflix ha pubblicato un video per scacciare ogni pensiero negativo sulla sorte dello show. Luffy e la sua squadra non tornino sicuramente a stretto giro.

Ma questo non vuol dire di dover temere la cancellazione, come successo per gli scorsi live-action presi da anime, infatti il creatore della serie, non solo ha confermato che la seconda stagione si farà, costi quel che costi, ma che ci si può aspettare di vedere anche un certo medico che ha mangiato uno dei frutti del diavolo. Insomma, incrociamo le dita che la situazione si sblocchi.