Serie TV Un posto al sole: denuncia improvvisa per la serie, cresce la sfiducia | Le cose si mettono male Di Diandra Migliorucci - 13

La soap opera più guardata di Rai3 inizia con il piede sbagliato e i fan del programma cominciano a stancarsi.

Un posto al sole è una delle fiction italiane più amate e seguite dai telespettatori del Bel Paese, che sono rimasti incollati al piccolo schermo per tutti questi anni soltanto per scoprire come si svilupperanno le vicende dei loro personaggi preferiti.

La ventottesima stagione de Un posto al sole è iniziata lo scorso 11 settembre, andando in onda come di consueto: vale a dire tutti i giorni alle 20.50 su Rai3. Gli episodi recenti hanno visto molti personaggi in lite tra loro e invischiati in diverse situazioni personali e interpersonali.

Molti personaggi amati della serie stanno affrontando diversi cambiamenti, importanti per le loro vite e per quelle delle persone a cui tengono. Ma pare proprio che tutte queste indecisioni e voltafaccia non piacciano molto al pubblico.

Parlando dell’episodio che andrà in onda il 27 settembre, uno dei più invischiati tra le storie dai vari personaggi è Roberto Ferri. L’uomo è finalmente riuscito a ritrovare Tommaso e ad eclissare definitivamente Lara dalla sua vita. Tuttavia, Roberto deve fare i conti con un problema non irrilevante.

Roberto messo alle strette

Ferri deve riuscire a creare un rapporto più o meno sopportabile con Ida, la madre del bambino. Questo compito gli risulta ancora più complicato per via di Marina Rezio Giordano, che mette sull’attenti Ferri confessandogli che a lei la donna non piace per nulla. Anzi, Marina diffida completamente da Ida.

Raffaele Giordano e Otello Testa non hanno messo fine alla loro disputa in merito alla sostituzione che Rosa Picariello dovrà fare. Quest’ultima ha la possibilità di prendere il posto, momentaneamente, del Giordano e di sostituirlo nella mansione di portineria del Palazzo Palladini.

Il problema quasi indelebile di Guido

Inoltre, sempre riguardo alla puntata che andrà in onda il 27 settembre, Guido Del Bue dovrà affrontare alcuni problemi legati alla sua sfera personale. L’uomo non riesce a sopportare la presenza di Bice nella vita privata di sua moglie Mariella.

Il desiderio più grande di Del Bue è quello di liberare per sempre sua moglie Mariella delle influenze negative che Bice le scarica addosso. Dunque, nella puntata di mercoledì prossimo vedremo i nostri protagonisti de Un posto al sole fare i conti con le proprie difficoltà e cercare di risolverle al meglio, anche grazie all’aiuto di altri personaggi.