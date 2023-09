Serie TV Il Paradiso delle Signore: una scottante verità viene allo scoperto e nessuno è al sicuro | Anticipazioni dal 27 al 29 settembre Di Mia Lonigro - 15

L’ottava stagione del Paradiso delle Signore sta appassionando sempre di più. Una verità viene ora a galla mettendo a rischio tutti.

Anche questa stagione il Paradiso delle Signore sta ottenendo grandi risultato di critica e pubblico. A partire da lunedì 11 settembre, la fiction più amata dagli italiani è tornata per raccontare le storie dei suoi protagonisti. Le storie si fanno sempre più accattivanti ed intriganti impendendo agli spettatori di distogliere gli occhi dallo schermo.

L’ottava parte è iniziata riprendendo le tematiche di quella precedente con un focus particolare alla rivalità tra il negozio di Vittorio Conti e la Galleria Milano Moda di nuova apertura. Per cercare di salvare la sua impresa Conti ha ideato un piano ottimale: ha in programma di far uscire una nuova linea maschile e distribuire gratuitamente dei grembiuli da bambini in occasione dell’inizio della scuola.

Anche per Adelaide le cose non girano per il verso giusto: la lontananza da sua figlia è difficile da sopportare ed il suo malessere si riversa perfino su Marcello. Ma c’è un personaggio in particolare su cui verterà gran parte dell’attenzione del Paradiso delle Signore.

Si tratta di Salvatore che farà una scoperta sconcertante soprattutto dopo aver notano un cambiamento notevole di Elvira con la quale il rapporto potrebbe definitivamente incrinarsi. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni ne Il Paradiso delle Signore.

La verità di Elvira

Il ritorno di Elvira nell’ultima stagione del Paradiso delle Signore sta scombinando le carte in tavola all’interno della nota fiction di Rai 1. La donna ha un comportamento molto starno che sta destando dei sospetti tra i suoi colleghi e amici e in particolare in Salvatore. Il ragazzo vorrebbe riconquistare Elvira ma la sua riluttanza lo sta mettendo in difficoltà.

In effetti, dietro questo atteggiamento si nasconde una verità ora finalmente venuta a galla: la donna ha un altro fidanzato di nome Tullio ed è per questo che ha rinunciato anche ad un pranzo con Salvatore. Tuttavia, dietro la figura di Tullio si nasconde un alone di mistero.

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore

A quanto pare il fidanzato di Elvira, Tullio, non convince nessuno. La sua presenza o meglio la sua stessa esistenza sembrano messe in discussione dai colleghi di Elvira le quali ritengono che questo Tullio sia solo il frutto dell’invenzione della donna. Tuttavia, questa tesi potrebbe essere smentita da Elvira stessa che si atteggia davvero come se avesse un compagno. Insomma, la verità potrà essere svelata solo con il passare degli episodi.

In questi giorni, inoltre, vedremo un ritorno in società della contessa che assumerà nuovamente un ruolo importante nell’alta borghesia. La contessa quindi proverà a lasciarsi alle spalle la tristezza dopo aver raccontato la storia di sua figlia ad Umberto. Nel frattempo Maria, senza particolare entusiasmo, riceverà un regalo da Vito ma sarà suo padre Ciro a chiamare il giovane per porgergli dei ringraziamenti.