Serie TV Mask Girl, la spaventosa serie tv coreana Netflix in cui l’ossessione per la bellezza è disagio | Altro che Squid Game Di Diandra Migliorucci - 27

Catapultati in estremo oriente, veniamo agglomerati in una catena di eventi collegati da una cosa: l’ossessione per l’aspetto fisico.

Kim Mo-Mi è una giovane donna cresciuta con il complesso della bellezza fisica. Fin da piccola era importante apparire sempre splendenti e sorridenti e cantare e ballare sul palco era il momento di pura gioia per Kim Mo-Mi. L’unico problema è che più cresceva e più diventata poco attraente.

Persino sua madre non ha fatto altro che ripeterle di essere brutta, fin da quando era soltanto una bambina. Così, Kim Mo-Mi cresce e diventa una donna da urlo: il suo corpo è abbagliante per il suo splendore, mentre il suo viso è accecante per la disarmonia.

La donna lavora presso un ufficio ma di notte diventa una super bomba sexy di internet, intrattenendo il suo pubblico con coreografia ammalianti e canti seducenti. Kim Mo-Mi ha trovato il coraggio di fare quello che ha sempre amato (ovvero calcare un palcoscenico) grazie all’uso di una maschera.

Infatti, la donna si pone davanti alla telecamera indossando una maschera e usando il suo nome d’arte Mask Girl. Questa decisione porterà Kim Mo-Mi ad entrare nella vita di molte persone, per lo più uomini ossessionati dalla sua bellezza. Un evento in particolare riguardante uno dei suoi numerosi fan trascinerà la giovane donna in un turbinio di tragici eventi che termineranno soltanto decenni dopo.

Una serie tv coreana non molto fedele

Mask Girl è una serie televisiva coreana disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix dallo scorso 18 agosto ed è composta da 7 episodi della durata di circa un’ora ciascuno. Quando sentiamo parlare di serie tv coreane, ci viene subito in mente il K-drama, con i suoi personaggi stereotipati e le loro storie drammatiche e struggenti d’amore.

Qui, non vediamo nulla di tutto questo. Mask Girl è un’opera che vuole denunciare come le donne vengono trattate nella società odierna, dove l’aspetto fisico conta di più della materia grigia. La serie ha voluto mettere in luce tutti i sacrifici (anche folli) che le donne sono disposte a fare pur di corrispondere ai canoni di bellezza del loro paese. Si tratta semplicemente della crudeltà della beltà.

Un labirinto di storie

Ciò che contraddistingue questa serie tv di genere horror/splatter, thriller e drammatico è il fatto che ciascun episodio è dedicato ad un personaggio diverso. Ma la cosa rimarcabile è che ogni personaggio presentato dalla seconda puntata in poi è collegato immancabilmente con la protagonista.

Quando iniziate questa serie, pensate di vedere una tipa che si atteggia sui social di notte, mentre di giorno si annoia dietro ad una scrivania. Ma poco dopo capite che state guardando un’opera elaborata, in chiave splatter/horror, dove ogni singolo elemento ed ogni singolo individuo sono collegati tra loro. Anche a distanza di anni. Se siete appassionati di serie tv straniere dai toni dark e strazianti, Mask Girl è perfetto per voi.