Serie TV Un posto al sole: la sfiducia ormai è totale, Roberto la mette con le spalle al muro | Anticipazioni del 28 settembre Di Diandra Migliorucci - 10

I nuovi episodi tengono sulle spine i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire i prossimi eventi della serie.

Un posto al sole è una soap opera che accompagna gli italiani da ben ventotto stagioni. I fan si incollano ai loro piccoli schermi a partire dalle 20.50, mettono su Rai3 e si godono lo spettacolo per scoprire che cosa succederà ai loro personaggi preferiti e con chi e che cosa devono fare i conti.

Le nuove puntate di questa nuova stagione sono iniziate con il botto, mettendo a dura prova i nervi sia dei protagonisti che dei telespettatori. Questo perché abbiamo assistito a diversi colpi di scena, lotte personali e conflitti irrisolti tra alcuni personaggi in particolare.

La luce è puntata maggiormente su Roberto e sul fatto che è riuscito a ritrovare Tommaso, ma non sarà facile andare avanti con questa situazione. Nel corso della puntata che andrà in onda domani 28 settembre, Ferri è sempre più convinto di tenere Tommaso con sé.

Tuttavia, Marina rimane ferma nella sua posizione di diffidente nei confronti di Ida.

Per riuscire a tenersi Tommaso, Roberto decide di fare una proposta ad Ida che non potrà rifiutare, mettendola spalle al muro. Otello e Raffaele continuano a litigare riguardo alla sostituzione che Rosa che dovrebbe fare in portineria. Pare che Raffaele abbia trovato una soluzione.

La soluzione per Rosa

Raffaele sembra aver trovato un modo per convincere Rosa a sostituire Giordano nel suo ruolo di portinaio durante le sue vacanze. Infatti, Giordano non vede l’ora di andare a Barcellona e Rosa sembra essere molto entusiasta dell’opportunità che le è stata offerta, ovvero quella di fare la portinaia del Palazzo Palladini.

Dunque, pare proprio che i battibecchi tra Otello e Raffaele siano stati soltanto una perdita di tempo, dal momento che Rosa prenderà il posto di Giordano come alla portineria presso il Palazzo Palladini non appena l’uomo si recherà in Spagna.

Dolce libertà

Altri protagonisti sono invischiati in altre storie complicate. Ad esempio, Mariella desidera riuscire a convincere Bice riguardo al marito, Massaro, spingendola a perdonarlo. Tuttavia, pare proprio che sia l’uomo a non volerne più sapere nulla.

Questo perché il poliziotto ha finalmente assaporato la libertà e gli piace molto, tanto da poter arrivare a concludere che preferisce restare da solo. Insomma, Un posto al sole si rivela essere sempre pieno di colpi di scena e intrighi interpersonali. Vediamo come proseguiranno le vicende dei nostri protagonisti.