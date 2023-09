Serie TV The Crown 6: rabbia furente per quelle scene eliminate, sono i più detestati | La stagione finale è già un flop Di Mia Lonigro - 13

La nuova stagione di The Crown arriverà quest’autunno ma le polemiche attorno ai temi scelti fanno tremare Netflix.

The Crown è sicuramente una delle serie più di successo degli ultimi anni. Distribuita dalla colossale piattaforma streaming Netflix, The Crown racconta le vicende della famiglia reale inglese abbracciando un arco temporale notevolmente ampio. La serie giunta alla sua sesta parte sta per raccogliere gli ultimi spunti: in autunno è finalmente in arrivo la stagione finale del prodotto ideato da Peter Morgan.

Il bello di The Crown,quindi, non risiede nella curiosità di scoprire cosa accade ai personaggi quanto piuttosto capire in che modo le ben note vicende della monarchia inglese verranno raccontate. I fan si chiedono cosa verrà mostrato nella series finale e soprattutto se le storie più recenti saranno il focus di The Crown.

Di recente, sono state rivelate alcune anticipazioni riguardo a cosa nello specifico verterà il sesto capitolo della serie ma gli storici appassionati di The Crown sono tutt’altro che contenti. In effetti, alcuni importantissimi eventi potrebbero essere quasi del tutto esclusi mentre ci si concentrerà su un episodio che non gode per nulla di buona reputazione.

Dalla prima stagione ne è passata di acqua sotto i ponti, sono cambiati attori e attrici e la narrazione è giunta quasi ai giorni nostri. Il ruolo della protagonista assoluta della prima parte della serie, la regina Elisabetta, è sicuramente ridimensionato ed l’attenzione sta vertendo sempre di più sui suoi figli, in particolare Carlo e sulla relazione tra William e Kate.

The Crown 6: il ruolo di William e Kate

Dopo aver raccontato l’ascesa della giovane Elisabetta nel ruolo di Regina del regno Unito interpretata dalla bravissima Claire Foy, le stagioni di The Crown, andando avanti negli anni, hanno visto nuovi attori e protagonisti al centro della loro storia. Nella 5 e nella 6 parte, Imelda Stunton ha vestito i panni della Regina mentre Dominc West quelli del figlio il principe Carlo. The Crown 6 seguirà la scomparsa della compianta Lady Diana dopo aver già affronatato le polemiche sulla sua figura e sul matrimonio in rovina con Carlo. Anche la storia tra William e Kate troverà il suo spazio ma c’è da capire se il loro matrimonio da favola, amato e seguitissimo dalle tv di tutto il mondo, troverà una copertura narrativa.

Le due figure in effetti sono tra le più apprezzate della monarchia inglese sia per la loro semplicità e sia per i presupposti del loro rapporto. Una ragazza quasi “comune” come è considerata la Middleton è riuscita a conquistare il cuore del principe d’Inghilterra William tra i banchi dell’Università. Nonostante diverse avversità e l’ingerenza della stampa è lo ha portato all’altare regalando ai sudditi inglesi nozze da sogno e successivamente una famiglia meravigliosa. Tuttavia, una scelta dei creatori di The Crown in merito alla presenza della coppia reale William e Kate nel sesto capitolo, sta facendo altamente discutere e alcuni spoiler hanno scatenanto l’ira ma anche la delusione degli appassionati.

Il focus di The Crown 6: Carlo e Camilla

La sesta stagione di The Crown racconterà senza alcun dubbio il matrimonio di Carlo e della sua amante di sempre Camilla avvenuto nel 2005. Il controverso divorzio da Diana reso pubblico anche dalla celebre intervista fatta dalla principessa ai microfoni della BBC in cui definiva il suo matrimonio con Carlo “molto affollato” è ormai alle spalle e la serie è pronta a guardare avanti. Così le nozze tra Carlo e Camilla potrebbero decisamente sovrastare quelle più fiabesce di William e Kate ma si potrebbero, allo stesso tempo, raccontare aspetti inediti di un’unione che ha fatto discutere. Infatti, in quanto entrambi divorziati i due si sono uniti civilmente senza la presenza della regina Elisabetta.

Affezionati della meravigliosa Lady Diana, vittima di un sistema mediatico più grande di lei, i sudditi inglesi hanno sempre fatto fatica ad apprezzare Camilla vista come un terzo incomodo. Solo ora la regina consorte sta acquisendo il favore della nazione grazie alla sua pacatezza e compostezza forse anche in misura maggiore di suo marito il nuovo Re Carlo. Il popolo infatti vorrebbe che il futuro erede William prendesse le redini del Regno in quanto più giovane ed accattivante. Purtroppo, a quanto pare, anche in The Crown il matrimonio con Kate non sarà trattato con grande dispiacere degli agguerriti fan della coppia. Ci si domanda, allora, se questa possa rappresentare una scelta consapevole e coerente da parte degli ideatori soprattutto in virtù di una serie come The Crown che nelle sue battute finali dovrebbe mostrare il meglio di sé: i fan, intanto, insorgono.