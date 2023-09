Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: anticipazioni dal 2 al 6 ottobre, le cose si mettono male per l’amato protagonista | Settimana scottante Di Mia Lonigro - 14

Al Paradiso dell Signore arriva una settimana di fuoco: per alcuni le cose si metteranno male ma tra amori e liti ne vedremo delle belle.

La prossima settima per la celebre fiction Rai Il Paradiso delle Signore sarà davvero ricca di eventi: per alcuni personaggi si tratterà di prendere decisioni importanti mentre altri soffriranno per amore. Insomma, i colpi di scena non mancheranno e le battute iniziali di questa nuova stagione lasceranno a bocca aperte gli spettatori de Il Paradiso delle Signore.

In onda su Rai 1 alle ore 16:00, l’ottava stagione della fiction è iniziata a partire dall’11 settembre. Dopo quasi un mese di programmazione le cose si stanno facendo sempre più interessanti ma il futuro dei protagonisti non è sempre così roseo.

Iniziamo con Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni che all’inizio della nuova parte della fiction deve affrontare la concorrenza dovuta dall’apertura della Galleria di Moda. Sarà proprio lui in copertina del nuovo numero del Paradiso Market a preannunciare la collezione uomo, possibile soluzione per arginare la rivalità sul mercato.

La scelta è azzardata e c’è qualcuno che inizia a nutrire alcune perplessità su come si potrà realmente gestire la clientela maschile. Un altro personaggio importante affronterà una dolorosa scoperta che gli farà rivalutare le sue scelte.

La scoperta di Salvatore e la scelta di Vittorio

I sospetti di Salvatore sul fidanzato della sua amata Elvira erano falsi: il fantomatico Tullio esiste e questo porterà l’uomo nello sconforto. Le chances di riprendere una relazione con Elvira si fanno sempre più deboli ma Salvatore è intenzionato a conoscere Tullio di persona: cosa vorrà comunicargli? Vittorio, intanto, viene in possesso del dossier sull’incendio del mobilificio Frigerio e lo comunica a Roberto. Userà questa informazione delicata per andare contro Tancredi?

Nel frattempo Tancredi fa progressi e la sua gamba potrebbe guarire come spera soprattutto Matilde alla quale il ragazzo comunica finalmente la data della sua visita ortopedica. Inoltre, diversi personaggi si scontreranno tra loro: ci saranno litigi importanti tra Flora ed Umberto così come tra Maria e Botteri. Maria, intanto, sembra riluttante all’idea che Concetta possa fare un regalo a Vito con cui sembra ci siano alcuni problemi come confida alla sua amica Agata. Tra l’altro sarà Maria a scoprire che la madre di Matteo è molto malata ma quest’ultimo non potrà fare alcun affidamento su Marcello con il quale, nonostante i suoi tentativi di avvicinamento, è deciso a chiudere i rapporti.

Il lancio della linea maschile e la ricerca dell’amore

Vittorio sarà ancora una volta al centro di diverse storyline: in primis l’uomo decide di non agire contro Tancredi e di non svelare il contenuto del dossier dell’incendio. Le sue energie, quindi, si concentrano sull’inaugurazione della collezione maschile del Paradiso per la quale sono tutti entusiasti. Ospite d’onore Gianni Rivera che all’ultimo sembra che non potrà più essere disponibile per l’evento. Ma c’è qualcuno che verrà in soccorso di Vittorio con grande sorpresa dell’imprenditore che a sua volta aveva chiesto aiuto alla Contessa.

Nel frattempo, un’altra protagonista affronta diverse difficoltà: si tratta di Adelaide che soffre per il rifiuto della figlia. La donna, però, riceve il supporto di Umberto colpito dal suo dolore e le dona speranza anche quando la donna desidera abbandonare la Villa preda a dei ricordi difficili. Sarà lei a spronare Marcello a recuperare il rapporto con il fratellastro Matteo il quale, solo dopo aver ricevuto una lettera particolare, inizierà a meditare di cambiare approccio con l’uomo. Distrutto dall’allontanamento di Evira, Salvatore sarà uno dei personaggi più controversi e sofferenti de Il Paradiso delle Signore. L’uomo ha un nuovo piano per conquistare l’amata ma l’incontro vis-à-vis con il compagno di Elvira, Tullio potrebbe sconvolgerlo definitivamente.