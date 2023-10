Serie TV Lupin 3, a che ora esce su Netflix? Ci sono nuovi indizi da risolvere | L’attesa è quasi finita Di Mia Lonigro - 23

In attesa della nuova stagione di Lupin Netflux mette alla prova i suoi fan con alcuni curiosi indizi: riesci a risolvere il rebus?

L’attesa per la nuova stagione di Lupin sta per finire! Lupin 3 è in arrivo il 5 ottobre su Netflix con grande gioia dei fan che attendono questo momento da tempo. La serie francese prodotta da Gaumont e ispirata liberamente ai romanzi di Maurice Leblanc ha come protagonista Assane Diop, un uomo che si mantiene commettendo furti e con una forte sete di vendetta causata dall’ingiusta incarcerazione di suo padre ad opera di una famiglia ricca che su di lui ha mosso false accuse.

Interpretato da Omar Sy, Lupin ha da subito raccolto il favore del pubblico e della critica stabilendo nuovi record per una produzione che non è americana o inglese. Per alleviare la curiosità dei fan, in trepida attesa del nuovo capitolo, Netflix ha rilasciato a giugno un trailer di anticipazione della terza stagione.

Lupin 3 sarà composto da sette episodi e sappiamo che nella serie torneranno oltre chee Omar Sy nel ruolo del protagonista anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

La seconda stagione ha messo in pericolo la famiglia di Assane il quale ora dovrà fare i conti con le sue scelte passate ed il suo ruolo nella società. Stare lontano dai furti è difficile ed il trailer mostra un costante contrasto tra lui e la polizia in un crescendo di tensione che terrà incollato allo schermo tantissimi spettatori.

Il Rebus di Netflix

Dopo il rilascio del trailer che ha mostrato immagini inedite della parte 3 di Lupin, Netlix ha da pochissimo pubblicato un post sui suoi social che ha fatto impazzire gli appassionati di questa incredibile serie. Il carosello di Instagram vede Omar Sy ossia Assane ripreso in diverse situazioni che anticipano in qualche modo alcuni scenari della nuova parte della serie.

Tuttavia, è proprio la caption del post che incuriosisce maggiormente gli utenti:“Quando c’è Lupin di mezzo, anche quella che sembra una normale gallery di foto di Parigi può nascondere qualcosa di speciale” scrivono i social media manager di Netlix come se alludessero ad un particolare rebus nascosto tra le righe e tra le immagini della gallery.

Le anticipazioni di Lupin 3 e quando esce in Italia

Non è semplice comprendere cosa Netflix voglia far immaginare. Ciò che è certo è che avranno inserito indizi particolari su Lupin 3 proprio nell’ultimo post da loro pubblicato come se volessero sfidare l’insaziabile fame di conoscenza dei fan della serie. Tuttavia, non sono state rilasciate altre dichiarazioni da parte della piattaforma streaming né dai creatori della serie: sta al pubblico e agli utenti scoprire la verità e cercare di risolvere il rebus.

Intanto, circolano alcune anticipazioni sulla terza parte dello show. Assane vive ora in clandestinità ma si vede costretto a vivere lontano dalla sua famiglia, da sua moglie e suo figlio. Queste sono le conseguenze delle sue azioni ma qualcosa lo spinge a tornare a Parigi e a valutare una scelta folle: lasciare la Francia e ricominciare da zero. Intraprendere una nuova vita non è così semplice soprattutto quando un ritorno inaspettato metterà a dura prova i suoi piani. Impazienti di saperne di più? Lupin 3 torna giovedì 5 ottobre su Netflix e verrà dustribuito in tutto il territorio italiano a partire dalle ore 9:00 del mattino! L’attesa sta per finire!