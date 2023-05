Serie TV The Crown 6: l’incoronazione di re Carlo III inciderà sulla sesta stagione | Ecco come Di Daniela Vindigni - 23

The Crown è una serie televisiva basata su avvenimenti storici realmente accaduti creata da Peter Morgan.

The Crown racconta la storia della regina Elisabetta II, a partire dal 1947, ripercorrendo gli anni che l’hanno portata a regnare sull’Inghilterra, dopo la morte del padre re Giorgio VI. La travolgente serie affronta tutte le dinamiche che si sono verificate all’interno della famiglia reale, entro una contestualizzazione storica perfetta, cui contribuiscono i costumi minuziosamente ricostruiti e un cast eccezionale, per la presenza di attori con caratteristiche fisiche prettamente simili ai personaggi interpretati.

A partire dalla terza stagione, molta importanza viene attribuita al personaggio del principe Carlo, figlio della regina e del re Filippo, che nella seconda stagione era stato mandato, una volta terminata la scuola primaria, a studiare a Gordonstoun, in Scozia. La decisione era stata presa dal padre Filippo per far vivere al figlio un’esperienza in grado di fortificarlo. In tali circostanze abbiamo avuto modo di conoscere un giovane Carlo trattato come un qualsiasi altro studente, sofferente per le dure prove fisiche a cui doveva sottoporsi, e molto frustrato dalla sua incapacità nell’affrontare quel tipo di educazione. Un’immagine del tutto lontana da quella che ci si aspetterebbe di un solido futuro re.

La terza stagione, dunque, allarga la sua prospettiva sul personaggio di Carlo: lo vediamo frequentare con profitto il Trinity College di Cambridge, dove coltiva la sua passione per il teatro e in seguito, ricevere la sua investitura a principe di Galles, in vista della quale viene mandato a studiare ad Aberystwyth (città del Galles), da Elisabetta – in modo da mettere un freno alle crescenti spinte nazionalistiche della città. Così abbiamo modo di approfondire la personalità del principe, il quale dimostrerà di avere carattere nel momento in cui, durante la sua investitura, terrà un discorso bilingue che in una parte rivela il suo sostegno verso la causa gallese.

Con la terza stagione, inoltre, si apre il paragrafo sulle relazioni amorose del principe Carlo, che inizia a frequentare Camilla Shand contrastato e ostacolato dalla sua famiglia. A partire da questo momento, si manifesta chiaramente la sua avversione verso il proprio ambiente familiare, criticato aspramente nelle lettere inviate al prozio Edoardo. Ecco che la sua personalità si complica maggiormente, e per alcuni versi si fa antipatica agli occhi degli spettatori. Ciò è aggravato dalla comparsa di Diana Spencer, con cui inizia una relazione a partire dalla quarta stagione, che segue la loro storia, già barcollante per la presenza di Camilla, dai primi momenti al matrimonio, e alla vita di coppia che prosegue fino al divorzio nella stagione successiva.

L’incoronazione di Re Carlo III potrebbe incidere negativamente sulla nuova stagione di The Crown

Un ritratto di un principe insoddisfatto e indisponente verso la moglie nella quarta, fino a un uomo compatito, vittima di un sistema che lo ha costretto a sposare una donna che non amava, rinunciando così all’amore della sua vita, nonché responsabile di un cambiamento di cui la monarchia aveva bisogno nella quinta: il che ha suscitato più di qualche malcontento da parte del pubblico.

Durante la serie non è potuta sfuggire una certa simpatia per la regina Elisabetta, che è stata messa in risalto come donna risoluta e responsabile di un Paese. La preoccupazione reale sarebbe, a questo punto, la scelta di allentare radicalmente la presa con il personaggio di Carlo, data la sua incoronazione a re, avvenuta il 6 maggio. In tal senso, la sua incoronazione, potrebbe avere un impatto decisamente negativo sulla serie, andando a inasprire le critiche verso una rappresentazione già non apprezzata nella quinta stagione.

L’immagine di Re Carlo III incrinata da The Crown

Tuttavia, al contrario, potrebbe essere questa nuova sesta stagione a incrinare l’immagine del Re Carlo, giacché di grande rilievo era stato il tema affrontato nella stagione precedente, dell’idea di una monarchia superata e non più necessaria. Tale idea è stata di fatti confermata da uno studio del National Centre for Social Research risalente ad aprile 2023, per il quale il sostegno pubblico alla monarchia sarebbe sceso a un minimo storico, mentre il re Carlo III avrebbe un indice di gradimento inferiore a quello della regina Elisabetta II. In più, ad aggravare l’opinione nei confronti del nuovo Re, i fatti risalenti a quel terribile periodo in cui il popolo ha perso la sua principessa, la morte di Diana nel 1997, al centro della sesta stagione.

L’incoronazione di Re Carlo III ha previsto anche quella della Regina Consorte, Camilla, su cui si sono già riversate le critiche attraverso i social media. Dunque, allo stesso modo in cui la fruizione della quinta stagione di The Crown era stata inficiata dalla morte della Regina Elisabetta, avvenuta durante la produzione, così sulla sesta stagione potrà influire l’incoronazione di Re Carlo III.