Serie TV The Mandalorian: quella volta che Pedro Pascal si ruppe il naso durante le riprese | FOTO Di Federico Del Ferraro - 9

I Mandaloriani non devono mai rivelare il loro volto… o potrebbero rompersi il naso; ecco cosa accadde a Pascal.

I dietro le quinte nascondono sempre degli interessanti retroscena. Spesso sono dei divertenti aneddoti raccontati dal cast, oppure dei blooper delle nostre scene preferiti, ma a volte sono degli eventi un po’ più spiacevoli. Tutti ricordano con un misto di dispiacere e divertimento – solo perché non è effettivamente accaduto niente di irreparabile – degli incidenti che hanno perseguitato il cast de Il signore degli anelli, l’epica trilogia di Peter Jackson: fra il calcio e il quasi annegamento di Viggo Mortensen, il vetro calpestato da Sean Astin e l’incidente alla schiena di Orlando Bloom, c’è molto tra cui scegliere.

Una curiosità simile ora esiste anche per The Mandalorian. La serie televisiva di Disney+ è arrivata alla terza stagione e racconta la storia di uno dei famigerati cacciatori di taglie, Din Djarin, e del piccolo Grogu, prodigio della Forza che Din deve proteggere da coloro che ne vorrebbero sfruttare i poteri. Nella prima stagione però, nell’unica scena in cui vediamo il volto del Mandaloriano, emaciato dalle ferite riportate nella storia, scopriamo che Pedro Pascal si era realmente ferito.

Come Pedro Pascal si ruppe il naso

Il retroscena viene svelato nel video Disney Gallery: The Mandalorian, dove cast e crew partecipano e raccontano di come hanno realizzato la serie. Nell’episodio dedicato proprio al cast viene raccontato dell’evento in questione. Accadde durante le riprese della scena in cui Mando lascia che il droide IG-11 gli rimuova l’elmo e gli medichi le ferite. In quell’occasione avevamo visto per la prima volta la faccia del cacciatore di taglie, ma non sapevamo che le ferite riportate da Mando erano in realtà vere.

Poco prima l’attore, uscendo dalla sua roulotte distrattamente aveva urtato il naso contro del compensato, rompendolo. Pascal racconta che questo è stata la prima volta che è andato in ospedale per un infortunio ricavato sul luogo di lavoro; prima che questo accadesse però, Pascal ha girato la scena menzionata sopra e ci ha consegnato il primo sguardo al vero volto di Din Djarin.

Quante volte abbiamo visto Mando senza elmo?

Sono davvero poche le occasioni in cui Mando si è lasciato guardare in viso nel corso delle tre stagioni finora distribuite. Nella prima stagione è avvenuto solo nell’occasione del suo infortunio, mentre nella seconda stagione l’abbiamo visto due volte: la prima quando si è infiltrato in una base imperiale insieme a Migs Mayfeld; la seconda, nel finale, quando dice addio – momentaneamente – a Grogu e vuole mostrarsi senza elmo al suo amico. Nella terza infine non c’è alcuna scena di Mando senza elmo.

Se a questo aggiungiamo che Pedro Pascal non è sempre sotto l’armatura del Mandaloriano, le probabilità dell’incidente diventano ancora più remote. Pascal si occupa infatti della voce e di alcuni momenti della recitazione, ma Mando viene portato alla luce anche da Brendan Wayne e Lateef Crowder, rispettivamente nelle scene con armi e nelle scene di combattimento. La sfortuna ha proprio deciso di puntare a Pascal, facendolo infortunare nell’unico giorno in cui avrebbe dovuto recitare a volto scoperto; o forse, data la buona riuscita della scena, si trattò di fortuna.