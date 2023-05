Serie TV Terra Amara e il lutto improvviso: morta l’amata attrice | Tragico addio Di Marina Drai - 20

La fiction turca Terra Amara è stata colpita da un lutto terribile: una delle attrici più amate se n’è andata in maniera tragica.

Terra Amara è una soap opera turca che ha riscosso grande successo non solo in Turchia, ma anche nel nostro paese. La serie è composta da 4 stagioni, per un totale di 141 puntate, e in Italia va in onda dal 4 luglio 2022 in day-time.

In Italia la prima stagione è andata in onda tra il 2022 e il 2023, e al momento sta andando in onda la seconda; per la terza e la quarta, invece, i telespettatori dovranno attendere ancora un po’ di tempo. Protagonista della serie è Zuleyha Altun, una ragazza che all’inizio della soap lavora in una sartoria a Istanbul ed è innamorata di Yilmaz Akkaya.

L’uomo è un meccanico e, insieme alla sua amata, si trasferisce a Cukurova dopo aver ucciso l’uomo che la stava violentando, al quale il fratello di Zuleyha l’aveva venduta per soldi. Arrivati a Cukurova, Yilmaz finisce in prigione dove conosce Ali Rahmet Fekeli: i due uniscono le forze per sconfiggere Demir Yaman.

La soap opera è piena di colpi di scena e riesce a tenere incollati i telespettatori allo schermo. Amore, odio e vendetta si alternano negli episodi, regalando ogni volta emozioni diverse ai propri fan.

Addio all’attrice di Terra Amara

Purtroppo una delle attrici più amate di Terra Amara se n’è andata in maniera tragica a inizio febbraio. Parliamo di Emel Atici, interprete di Sermin nella soap opera, che è morta nel terribile terremoto che ha colpito Siria e Turchia. Insieme a lei ha perso la vita anche sua figlia Puryan.

Le due si trovavano in casa al momento del terremoto e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Madre e figlia vivevano ad Adana, nel sud-est della Turchia, una delle città più colpite dal terribile evento. I fan della serie si sono stretti attorno alla famiglia dell’attrice e hanno espresso tutto il loro cordoglio.

Il messaggio del produttore

Anche la produzione ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia delle donne: in un messaggio sui social ha rivolto le preghiere di tutto lo staff alle due e a tutte le vittime del terribile terremoto che non ha lasciato scampo a più di 57.000 persone.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan” ha scritto sui social. “La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova (Terra Amara, ndr). A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari“.