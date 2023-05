Serie TV The Crowded Room: Tom Holland e il disturbo da personalità multipla | Il trailer Di Federico Del Ferraro - 13

The Crowded Room parte dalla vera storia di Billy Milligan e del libro a lui dedicato per raccontare società e mente umana.

La mente è senz’altro la principale fonte a cui attinge qualsiasi storia. Che si tratti di fantascienza o racconto storico, dramma contemporaneo o commedia della Hollywood classica, la lente d’ingrandimento sarà sempre posta sui personaggi, ciò che pensano, fanno, come si relazionano con il mondo che li circonda, che scelte decidono di prendere. Ma la mente, a volte, nasconde molto più di quanto si pensi.

The Crowded Room è un progetto che cercava di arrivare alla luce da molti anni. Si ispira al libro Una stanza piena di gente del 1981 di Daniel Keyes, un romanzo biografico sulla vita di Billy Milligan, prima persona nella storia degli Stati Uniti ad essere assolto al processo per infermità mentale, un processo che lo ha riconosciuto colpevole di sequestro, stupro e furto ai danni di tre studentesse; Billy infatti possedeva ben ventiquattro personalità diverse – questo il numero scoperto dai medici che lo hanno curato – ed è stato giudicato non responsabile delle sue azioni.

Il trailer di The Crowded Room

The Crowded Room sarà una miniserie televisiva prodotta e distribuita dal network Apple TV+ sulla loro piattaforma streaming. Sui canali social Apple TV ha pubblicato il trailer per The Crowded Room, un trailer che anticipa il tono cupo della serie. Il filo conduttore del trailer è l’interrogatorio fra Danny Sullivan, il protagonista ispirato a Billy Milligan, e l’investigatrice Rya Goodwin, che cerca di scoprire la verità dietro una sparatoria dietro la quale sembra esserci proprio Danny.

Danny, interpretato da Tom Holland (lo Spider-Man dell’MCU), appare disturbato e scosso dagli avvenimenti e dalle accuse ma assicura la sua innocenza; l’investigatrice Goodwin sembra essere l’unica interessata a fare luce sul mistero ed è interpretata da Amanda Seyfried. Vediamo che Danny viveva un’esistenza turbolenta, vittima di bullismo e violenza, e che come dice lui stessa nella vita non è mai stato fortunato. Quando un uomo lo difende da un gruppo di bulli e lo invita in casa sua per riprendersi, tutto va fuori controllo.

The Crowded Room sarà quindi il viaggio di Goodwin e di Danny dentro la mente di Danny stesso, in cerca della verità che possa dare risposte sulla terribile sparatoria. Conoscendo la vera storia a cui si ispira la serie possiamo immaginare cosa i due scopriranno, ma lasceremo che saranno la regia, la scrittura e la recitazione a raccontarcelo nella maniera migliore.

La storia di Billy – e di conseguenza quella di Danny – sono importanti perché costituiscono il primo momento in cui i disturbi mentali vengono legalmente riconosciuti come un impedimento per l’essere umano, e che una persona che ne soffre non è meritevole del carcere, bensì di un ospedale psichiatrico (lo stesso M. Night Shyamalan fu ispirato da questo caso per la realizzazione di Split).

Cast e data di uscita di The Crowded Room

Come accennato in precedenza, The Crowded Room ha vissuto uno sviluppo turbolento: dapprima doveva essere un film diretto da James Cameron e per il protagonista furono considerati nomi come Matthew McConaughey, Johnny Depp, Brad Pitt, Sean Penn and John Cusack, prima di affidarlo temporaneamente a Leonardo DiCaprio. Il progetto però saltò e The Crowded Room è diventato infine una miniserie con la coppia Tom Holland-Amanda Seyfried a guidarla.

Il cast è molto ricco e comprende anche Emmy Rossum (Shameless), Will Chase (Dopo il matrimonio), Sasha Lane (Loki), Christopher Abbott (La fuga di Martha), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Jason Isaacs (Harry Potter) e Lior Raz (Fauda). I primi tre episodi di The Crowded Room saranno distribuiti su Apple TV+ il 9 giugno, ai quali seguirà una distribuzione settimanale dei restanti sette, per un totale di dieci episodi.