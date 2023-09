News Grande Fratello: hanno staccato la diretta, urla e pianti isterici nella notte | “Non è tranquillo” Di Federico Del Ferraro - 20

Situazione al limite all’interno della casa del Grande Fratello: staccano la diretta nella notte, poi le grida. Cos’è successo?

Panico e paura nella casa del Grande Fratello VIP. L’ottava edizione del famoso reality show reinventato con delle celebrità al posto di normali concorrenti ha vissuto nelle ultime ore dei momenti a dir poco enigmatici. Gli spettatori sono persi nel marasma complessivo e pare che ci siano stati degli avvenimenti davvero spiacevoli dentro la casa. Ma facciamo un passo indietro.

Durante la notte fra lunedì 25 e martedì 26 settembre, la diretta del programma è stata temporaneamente staccata, lasciando i fan all’oscuro di quanto stesse accadendo. Sono subito saltate alla luce le prime indiscrezioni riguardo un pesante litigio avvenuto fra alcuni concorrenti del programma, ma di cosa si è trattato veramente, e chi ha coinvolto?

Si è sentito discutere di urla, pianti e accuse esplose nella notte all’interno della casa. È evidente che qualcosa è andato storto e che ci sia stato uno scontro davvero duro fra i Vip in gara, ma per diverse ore gli spettatori sono rimasti a bocca asciutta e senza risposte. Infine, qualche novità ci è giunta tramite i social.

La pagina Instagram gfvipnews ha pubblicato un video in cui vediamo e ascoltiamo una conversazione fra alcuni concorrenti, i quali raccontano gli avvenimenti misteriosi della notte. C’è davvero stato un litigio ed è stato tanto brutale quanto trapelato al pubblico.

Il litigio rivelato da un video sui social

Veniamo quindi a scoprire che il litigio ha coinvolto Massimiliano e Valentina. I due concorrenti si sono rivolti parole di accusa, con il primo che si difendeva urlando: “Io non sono qualunque uomo!” e la seconda che, sentendosi molto sotto pressione, ha sfogato il nervosismo piangendo a dirotto; tutti gli altri concorrenti hanno assistito attoniti alla scena.

A quanto pare, Massimiliano si è risentito per i commenti fatti da Valentina nei giorni precedenti, che lo accusavano di averla messa in un angolo e costretta a prendere una dura decisione. I compagni, increduli, commentano di essersi sbagliato nel giudicare Max, che a prima vista sembrava un tipo tranquillo ma che in realtà non lo è affatto.

Scontro fra Max Varrese e Valentina Modini

Massimiliano Varrese è il ballerino che giunse alla notorietà per la sua partecipazione a Carramba che fortuna, scelto da Raffaella Carrà. Da quel lontano 1998 ha partecipato come ballerino, cantante ed attore a numerosi programmi e fiction della televisione italiana come Carabinieri, Il bello delle donne e Amici Celebrities – dove si piazzò secondo.

Valentina Modini invece è la PR che è passata dal mondo dei giocattoli a quello simil-radiofonico lavorando come vocalist e podcaster. Il suo obiettivo dichiarato è quello di ispirare altre donne come lei a realizzare i propri sogni: fra questi certamente non c’era crollare nel pianto a seguito di un duro litigio, ma tutti abbiamo i nostri momenti no.