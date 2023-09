News Mediaset allo sbando: il gesto folle in diretta, l’hanno vista tutti | Anche il Tg è trash Di Didi Kera - 25

Mediaset sembra stia grattando il fondo del barile, l’ultimo gesto eclatante lo hanno visto tutti. Tv spazzatura?

La nuova stagione autunnale televisiva è partita con diversi cambiamenti registrati su tutte le reti, sia della Rai che della Mediaset. Mentre per la prima è intervenuto il governo, per Mediaset ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi.

Dopo l’ultima edizione del Grande Fratello VIP che è sprofondato nel trash e nella volgarità mai visti prima, Pier Silvio ha voluto cambiare le carte in tavola ed eliminare alcuni conduttori “scomodi” e riorganizzare le scalette dei programmi più noti.

Ad esempio, la trasmissione più ritoccata è sicuramente il reality show di punta in onda su Canale5, ovvero il Grande Fratello. La nuova edizione è partita lo scorso 11 settembre ed è stata rinnovata in molti aspetti: i concorrenti sono sia VIP che NIP e come opinionista c’è la giornalista del TG5 Cesara Buonamici, che affianca il solito conduttore Alfonso Signorini.

Proprio riguardo al telegiornale di Canale5 si è aperta una disputa sul web poche ore fa. Pare proprio che il trash, la bassezza e la grossolanità siano i migliori amici di Mediaset, così sembra dire il pubblico. Dopo che Pier Silvio Berlusconi ha rivoluzionato il cast dei presentatori e smorzato i toni dei programmi, l’ennesima gaffe viene fatta al TG5 in un segmento molto seguito.

Non si salva neanche il telegiornale

Malgrado gli sforzi di Pier Silvio per rendere la rete Mediaset più elegante e consona ad un pubblico meritevole, gli episodi volgari ed inadeguati non hanno tardato ad arrivare ed è proprio dal pubblico che arriva questa critica davvero pesante. La gente se lo aspetta dai reality show, dove i concorrenti danno il peggio di loro, ma non durante un programma come il TG, infatti sono sorti sorti dubbi.

Pare proprio che durante una puntata del telegiornale in onda su Canale5 qualcuno abbia fatto un gesto inatteso e fuori luogo che ha lasciato tutti senza parole. L’episodio è accaduto durante le notizie riguardanti il meteo.

La meteorologa perde la testa per il caldo

Durante le previsioni del meteo riguardo gli ultimi giorni di settembre, la meteorologa compie un gesto fuori dal comune. Gli eventi atmosferici ci confermano che avremo un finale di settembre prettamente estivo e la meteorologa illustra la cosa con un movimento di bacino a dir poco allusivo.

Fortunatamente si trattava soltanto di un fuori onda e la meteorologa ha voluto scherzare sul gioco di parole “colpo di coda”, riferendosi al caldo fuoristagione in arrivo a fine mese, decorando la notizia con un movimento di fondoschiena stuzzicante. Nei fuori onda puoi allentare la tensione, purché non si faccia in diretta. Salvaguardiamo almeno il telegiornale, questo chiedono gli spettatori.