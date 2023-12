Paola Turci e Francesca Pascale, non saranno più in due: la notizia più bella | Gioia infinita

Paola Turci e Francesca Pascale hanno deciso di dare la bellissima notizia, non saranno più in due. Scoppiano d’amore.

Paola Turci e Francesca Pascale, due nomi che, sebbene appartenenti a mondi diversi, si sono uniti in una storia d’amore importante, fiorita lontano dai riflettori. La loro relazione, che ha avuto inizio nel 2019, è stata segnata da una riservatezza che ha sorpreso molto il pubblico così come i giornalisti di gossip.

Il primo incontro tra le due donne, secondo quanto dichiarato dalla stessa Paola Turci, è avvenuto durante uno dei concerti del tour “Viva da morire” nel 2019. Da quel momento, la loro relazione ha continuato a crescere sempre rifugiando da una mai apprezzata popolarità. Un storia che, nel tempo, è cresciuta in modo discreto ma intenso.

C’è un tassello in più nel loro matrimonio che si va ad aggiungere a questa relazione così sorprendente e così solida: si tratta di una bellissima sorpresa per la vita della coppia. C’è, infatti, un nuovo membro in arrivo nella loro famiglia: un nuovo essere da accudire e che renderà sicuramente le due donne più complete. I fan sono letteralmente esplosi di gioia.

Questa coppia che per tanto tempo ha deciso di mantenere il più rigoroso silenzio questa volta ha deciso di essere completamente trasparente e di gridiare al mondo una novità che arricchirà certamente la vita coniugale. Le immagini sono ormai pubbliche e il nuovo arrivato è bellissimo.

Dalle prime foto al matrimonio: l’amore unico di Paola Turci e Francesca Pascale

Alcuni rumors su una possibile relazione tra la cantante e la Pascale sono nati quando nel 2020 un paparazzo le ha immortalate in atteggiamenti intimi. Inutile ricordare lo scandalo che provocarono questi scatti soprattutto perché le due sembravano provenire da due universi totalmente distanti, l’una artista e l’altra ex compagna di lunga data di Silvio Berlusconi.

Le malelingue, però, hanno dovuto tacere: Francesca e la Turci, infatti, sono poi convolate a nozze a luglio del 2022 davanti ad amici e parenti che hanno celebrato le donne come due vere protagoniste. Da quel momento in poi entrambe hanno aumentato la loro presenza sui social, condividendo alcuni scorci sulla loro vita matrimoniale. Un’ultima immagine non lascia dubbi: la famiglia sta crescendo.

Paola e Francesca: passione animali

Uno degli scatti più recenti di Francesca Pascale, infatti, ha catturato l’attenzione dei followers per un dettaglio affettuoso: il loro piccolo cucciolo di cane. Un dettaglio che ha scatenato una cascata di commenti e like, evidenziando l’amore che la coppia nutre da sempre per gli animali. La coppia, infatti, è solita pubblicare sulle piattaforme social immagini dei loro amici a quattro zampe. Un post, in particolare, mostra la foto di uno dei loro cagnolini adottati accompagnata dalle parole di Francesca Pascale, “Tre chili di amore eterno” e dal commento toccante di sua moglie: “Per sempre”.

Da quando si sono conosciute, inoltre, le due avrebbero adottato ben 11 animali, un atteggiamento che racconta di un impegno e di un affetto profondo per la vita e la compagnia di questi cuccioli. Insomma, Paola Turci e Francesca Pascale sono una coppia che ha dimostrato che l’amore può fiorire anche lontano dai riflettori, e che la condivisione di momenti intimi può essere un modo per ispirare e connettersi con il proprio pubblico.