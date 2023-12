“Una donna sfigata”, Alba Parietti non si trattiene su Belen: spara a zero | Scoppia il delirio

Dopo l’intervista di Belen anche Alba Parietti ha parlato e le sue parole sono una fucilata dritta al cuore.

La lunga chiacchierata tra Belen Rodriguez e Mara Venier ha fatto parlare in molti, perché – dopo un lungo periodo di silenzio – la showgirl argentina ha chiarito come sono andate le cose con l’ex marito Stefano De Martino.

Belen ha parlato di tradimenti con “una dozzina di donne” che l’hanno fatta cadere in depressione. Le sue parole inaspettate sono arrivate dritte al cuore dei telespettatori e hanno dipinto una realtà colma di sofferenza.

In questi giorni si rincorrono commenti su quanto rivelato domenica 3 dicembre nello studio di Domenica In: non solo gli utenti del web, ma anche volti noti si sono esposti per esprimere la propria opinione in merito.

Tra questi, Alba Parietti ha esplicitato il suo pensiero e lo ha fatto senza usare mezze misure. La conduttrice televisiva ha un’idea ben precisa di quello che è successo a Belen e l’ha scritto sui social con parole cariche di significato.

L’intervista fiume di Belen

Nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha espresso la sua opinione in merito alla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La Parietti ha sottolineato come la showgirl argentina durate l’intervista da Mara Venier non abbia detto “neanche una parola di giudizio o una cattiveria” verso le ragazze con cui Stefano De Martino l’avrebbe tradita, dimostrando di essere una vera donna. Spesso, infatti, capita che sull’onda emotiva ce la si prenda con l’amante, piuttosto che con il proprio partner.

Poi la Parietti si è soffermata anche la parte in cui Belen ha confessato di aver vissuto un periodo di depressione, perché le sue parole potrebbero aver aiutato a molte persone. Forse fa bene sentire che “anche una donna bellissima, di successo, ricca ecc ama, soffre elabora e risorge”, scrive nel post su Instagram.

Il commento di Alba Parietti

Dalle parole della conduttrice si può trarre un’amara conclusione, che ha messo lei stessa nero su bianco: “La verità è che se un uomo ti tradisce, non ti rispetta perché ti mette in ridicolo”. Le sue parole hanno scatenato una bufera di commenti: in tanti danno ragione a ciò che ha scritto la Parietti.

Altri, invece, credono che il comportamento di De Martino sia stato più dignitoso, perché ha evitato di raccontare pubblicamente i loro problemi personali e di esporre loro figlio a ulteriori sofferenze. Tuttavia, l’opinione pubblica è d’accordo con una frase scritta da Alba: “Ricordiamoci che il grande amore della nostra vita siamo prima noi”.