Stravolgimento meteo, con il weekend dell’Immacolata cambia tutto | Aggiornamento urgente

Con l’artico del weekend dell’Immacolata il meteo avrà uno stravolgimento totale, importate essere preparati.

Il Ponte per la Festa dell’Immacolata è ormai alle porte, ma le condizioni climatiche sembrano essere a sfavore di una qualsiasi gita fuoriporta. Infatti, l’8 dicembre il maltempo stazionerà praticamente su tutta la nostra penisola, con un cambiamento inaspettato ed improvviso proprio nel weekend. Se avete già programma una minivacanza, attenzione al tempo meteorologico.

Il mese di dicembre è iniziato con diversi rovesci, anche a carattere di nubifragio, sparsi per tutto il territorio ed accompagnati da correnti di aria gelida che ha portato le temperature a diminuire drasticamente. Sembra proprio che per la giornata dell’8 dicembre le cose non abbiano intenzione di migliorare.

Assieme all’arrivo del Ponte dell’Immacolata, si farà strada anche una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico e sospinta da delle correnti d’aria di origine Polare-Marittima. Questa ondata di maltempo investirà prima le Isole Britanniche e la Francia per poi arrivare anche fino al Mediterraneo, investendo così anche l’Italia. Infine, si sposterà verso il mar Tirreno.

Per venerdì 8 dicembre c’è un’allerta decisamente alta per quanto riguarda le precipitazioni violente che si abbatteranno su determinate regioni, mentre altre si vedranno ricoprire di una fitta coltre di neve. Questo perché i freddi venti settentrionali faranno abbassare le temperature in modo drastico.

Festa dell’Immacolata investita dal maltempo

Proprio nella giornata dell’8 dicembre, vedremo ritornare un’abbondante quantità di neve sulle Alpi che, metro dopo metro, i fiocchi si abbasseranno tanto da arrivare anche in pianura nelle regioni del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Lombardia occidentale. Poco dopo, il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud.

Più precisamente, la perturbazione punterà il versante tirrenico provocando fenomeni di violenti piogge e forti rovesci temporaleschi, rischiando anche dei veri allagamenti e nubifragi, soprattutto nelle due Isole Maggiori della Sicilia e della Sardagna. Il tutto sarà accompagnato anche da forti venti gelidi.

La sterzata decisiva del weekend

Sabato 9 dicembre ci saranno ancora forti rovesci sempre su Sicilia e Sardegna dovuti allo scontro tra due masse d’aria opposte: quella fredda e quella calda proveniente dai mari con temperature ancora oltre la media. Sul resto dell’Italia, per la giornata di sabato 9 avremo tempo stabile e poco nuvoloso, con ancora temperature molto fredde a causa dei venti richiamati dal vortice.

Domenica 10 dicembre vedremo la vera svolta delle condizioni climatiche che mai ci saremmo aspettati. Infatti, per quella giornata il ciclone si allontanerà definitivamente dall’Italia che si vedrà investita da un campo di alta pressione. Quest’ultimo garantirà giornate soleggiate e una maggiore stabilità atmosferica. Queste condizioni climatiche potrebbero durare fino a Natale, quindi se siete in procinto di partire o l’avete già fatto, tenete presente che il finesettimana si concluderà all’insegna del bel tempo.