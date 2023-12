Inside Out 2, la vera data di uscita in Italia: aggiornamenti importanti | Prendi i biglietti

Inside Out 2 è uno dei film Disney Pixar più attesi dei prossimi mesi. Segnati la data d’uscita per non perdertelo!

Dopo il successo del primo capitolo, Inside Out è pronto a tornare e farci ridere ed emozionare. Il sequel del fortunato film arriva dopo 8 anni dal primo, quando tutti avevamo ormai perso le speranze.

Il nuovo film è attesissimo e i fan Disney Pixar non stanno più nella pelle: man mano che la data di uscita si avvicina, si tengono pronti ad acquistare i biglietti.

Il primo capitolo, diretto da Pete Docter e Ronnie Del Carmen, ci aveva fatto conoscere l’undicenne Riley Andersen e le cinque emozioni che guidavano i suoi pensieri e le sue azioni: Gioia, Tristezza, Disgusto, Paura e Rabbia.

Il film era stato acclamato non solo dal pubblico ma anche dalla critica e aveva vinto il Premio Oscar come Miglior film d’animazione.

Trama e cast

Di cosa parlerà Inside Out 2? Ancora non ci sono grandi dettagli sulla trama; l’unica cosa certa è che ci saranno nuove emozioni, una su tutte Ansia che ci è stata mostrata nel teaser trailer uscito quasi un mese fa. Riley è cresciuta e dovrà affrontare nuovi aspetti della vita sempre più difficili. Ciò che possiamo immaginare è che la ragazzina affronterà un altro viaggio nelle sue emozioni, probabilmente più difficile del primo, per capire ciò che sente e accettarlo.

Riguardo il cast, non tutti i doppiatori originali torneranno, almeno nella versione originale. Amy Poehler sarà Gioia, Phyllis Smith sarà Tristezza, Lewis Black sarà Rabbia, ma Mindy Kaling e Bill Hader non torneranno a interpretare rispettivamente Disgusto e Paura. Ma tenetevi forte: la voce originale di Ansia sarà Maya Hawke, conosciuta da tutti come Robin di Stranger Things.

Inside Out 2: data di uscita

C’è tanta attesa per il prossimo film della Pixar, ma anche tanta preoccupazione: sarà in grado di eguagliare il primo? I fan sperano che la pellicola sia ancora più bella della precedente, anche se è difficile replicare un successo del genere (ma non impossibile!). Visto l’hype di milioni di persone intorno al mondo, è meglio prepararsi a comprare i biglietti non appena saranno disponibili, o il rischio è di rimanere senza.

Ma quando uscirà Inside Out 2? La data ufficiale è il 14 giugno 2024, tra 7 mesi. Disney Pixar ha scelto l’inizio dell’estate per riportare i proprio fan al cinema e conquistarli ancora una volta. C’è poi chi si chiede quando la pellicola arriverà su Disney+, nel caso non riuscisse a gustarsela al cinema, ma per questo non c’è ancora una data certa; sicuramente bisognerà aspettare almeno qualche mese, se non un anno. Voi correrete al cinema a comprare i biglietti o aspetterete di vederlo in streaming?