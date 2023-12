“È tutto pilotato da…”, parole bollenti su Ballando con le Stelle | Il vincitore è…

Un nuovo scandalo colpisce Ballando con le stelle, alcune parole di fuoco parlano di programma pilotato e di vincitore.

Ballando con le stelle è uno dei programmi più di successo della televisione italiana dal suo debutto nel 2005, data che lo rende anche il varietà più longevo della Rai attualmente in onda. Il segreto del suo successo è una ricetta composta da tanti ingredienti formidabili: la presenza di tanti Vip di rilievo, l’arte del ballo e la conduzione di Milly Carlucci.

Quest’ultima, da presentatrice esperta quale è, funge da collante fra i vari momenti del programma e riesce quindi a legare le prove di ballo alle interviste, gli interventi della giuria ai contributi video e crea così uno spettacolo che cattura gli spettatori come falene attratte dal fuoco.

Ma un elemento importante di Ballando con le stelle sono le dinamiche che si creano fra talent e ballerini – ma anche fra coppie e giurati -, scenari che possono aumentare o distruggere la loro intesa e che ribaltano quindi il risultato finale in un secondo. In breve, lo show è coinvolgente e imprevedibile, e fa venir voglia di vederne sempre di più.

Ma non tutti sono d’accordo con questa formula, quantomeno non nelle ultime puntate. Ci sono state delle dichiarazioni davvero feroci su Ballando con le stelle che riguardano proprio l’ultimo aspetto di cui si è parlato, l’imprevedibilità. Secondo questa persona, un esperto del programma, di imprevedibile ci sarebbe davvero ben poco.

I commenti furiosi sul programma

Alcune persone sembra che non apprezzino davvero le suddette dinamiche che si sono create fra concorrenti, maestri di ballo e giurati. In particolar modo il pubblico sembra avercela con Guillermo Mariotto, un membro della giuria, per le sue uscite considerate dagli spettatori volgari ed antipatiche.

Questi dissapori hanno completamente distolto l’attenzione del pubblico dalle prove, e sotto un post social del profilo ufficiale Instagram ballandoconlestelle, in cui si chiedeva quale fosse stato il momento più emozionante, in tanti sono andati fuori tema ed hanno espresso il desiderio di vedere Mariotto fuori dalla giuria.

I commenti social senza pietà

Agli spettatori non piace l’approccio di Mariotto alla giuria, che secondo loro giudica tutti i concorrenti come “volgari” quando lui stesso è il primo ad esternare pareri e un umorismo non proprio pulitissimo. Quanto ai pareri del pubblico sui concorrenti ancora in gara, sono molto divisi fra le sei coppie di ballerini.

Ma è stato un altro il commento davvero cattivo nei confronti del programma: questo spettatore, oltre ad esprimere la sua antipatia per Mariotto, ha dichiarato che il programma di Milly Carlucci è pilotato e che lo è stato anche l’anno scorso, difatti contestando la meritocrazia della gara. La prossima puntata sarà la semifinale di sabato 16 dicembre, dove le sei coppie in competizione si sfideranno ancora per un posto nella finalissima.